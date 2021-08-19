 

В Запорожье проходят обыски в горсовете и кабинете мэра

19.08.2021, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обыски проводят следователи управления Нацполиции в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой.

Они проходят в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах председателя и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Генсек ООН заявил о величайшем гуманитарном кризисе со Второй мировой

03.12 / В Беларуси крупнейшее оппозиционное издание TUT.BY лишили статуса СМИ

07.06 / Премьер Грузии после встречи с Рикером заявил «растущем интересе» США к региону

06.11 / ФРГ прислала «пустой» ответ на запрос РФ по Навальному

29.03 / Яценюк: Когда в Украине предлагают забрать у олигархов их СМИ, я слышу: “Давайте подомнем эти СМИ под себя”

21.09 / Ранение журналистки на акции протеста в Беларуси посчитали производственной травмой, издание оштрафуют

18.09 / Задержан подозреваемый в поджоге банка при ограблении в Подмосковье

24.12 / Названы сроки передачи флоту носителя «Посейдонов» АПЛ «Белгород»

14.04 / Названо число признанных в РФ экстремистскими материалов

12.03 / Волонтер: Добровольцы знают проблемы населения и смогут успешно их решать в качестве политиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика