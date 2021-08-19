В Запорожье проходят обыски в горсовете и кабинете мэра

Обыски проводят следователи управления Нацполиции в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой.

Они проходят в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах председателя и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях.

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