 

Гражданами Украины себя идентифицируют 75% украинцев, 21% – назвали себя “советским человеком” – опрос

19.08.2021, 13:50, Новости дня
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В тоже время 11% респондентов сказали, что не чувствуют себя украинскими гражданами.

26% опрошенных идентифицируют себя как европейцев, а 21% – сказали, что чувствуют себя “советским человеком”.

Среди украинцев, родившихся в независимой Украине, гражданами страны себя считают 86% опрошенных, европейцами – 40%.

“Старшие меньше считают себя европейцами, но чаще других идентифицируют себя как “советского человека”, – отмечают социологи.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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