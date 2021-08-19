 

“Ужасно скучаю по тебе”. Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры

19.08.2021, 13:50, Новости дня
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“Она  ненавидит фотографироваться и, вероятно, даже не увидит этого, но 40 лет заслуживают публикации. Обычно я не болтаю, но она одна из самых преданных людей на этой земле. Она скажет вам правду, нравится вам это или нет, и любит безоговорочно. Она может закончить мои предложения и знает, что вы думаете, потому что она знает, что происходит с другими людьми, и является лучшей тетушкой для наших четырех мальчиков. Я люблю тебя и желаю тебе самого счастливого дня рождения. Ужасно скучаю по тебе”, – написала супруга футболиста.

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Публикация от Kristen (@kristenpazik)

Контекст:

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014). Пазик редко рассказывает в сети о своих родственниках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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