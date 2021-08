Twitter тестирует функцию жалоб на твиты с фейками

Функция пока проходит тестирование. Сначала она появится у пользователей из США, Южной Кореи и Австралии.

“Мы оцениваем, эффективен ли этот подход, поэтому начинаем с малого. Ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли улучшить скорость и масштаб нашей работы с дезинформацией”, – говорится в обращении к пользователям.

Чтобы воспользоваться новой функцией, которую пока тестируют пользователи трех стран, следует кликнуть на кнопку “Пожаловаться на твит” и выбрать “Это вводит в заблуждение”.

We’re assessing if this is an effective approach so we’re starting small. We may not take action on and cannot respond to each report in the experiment, but your input will help us identify trends so that we can improve the speed and scale of our broader misinformation work.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 17, 2021

Как сообщает издание The Verge, новая функция позволит пользователям обозначить, к какой категории относится твит, содержащий возможную дезинформацию – политике (например, тематика выборов) здоровью (в частности, COVID-19), и т.д.

Тестирование продлится несколько месяцев. Впоследствии Twitter может сделать новую функцию доступной в других странах.

Издание отмечает, что Twitter ввел новую функцию после заявлений президента США Джо Байдена в июле, что Facebook и другие платформы “убивают людей” тем, что позволяют распространиться дезинформации о вакцинах.

Reporter: “What’s your message to platforms like Facebook?”

President Biden: “They’re killing people.” pic.twitter.com/jrAvQpG7i0

— The Hill (@thehill) July 16, 2021

Контекст:

В марте Twitter заявил, что будет маркировать сообщения, содержащие дезинформацию о вакцинах против коронавируса.

В начале августа Twitter заявил, что будет сотрудничать с международными информационными агентствами Associated Press и Reuters для быстрого предоставления правдивой информации.

—