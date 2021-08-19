 

Юрист Кузьмичев: Курбан Омаров после развода останется ни с чем

19.08.2021, 13:48, Разное
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Развод Курбана Омарова с Ксенией Бородиной стал шоком для поклонников, так как пара длительное время демонстрировала идиллию в отношениях. После расторжения брака ситуацию оценил юрист Сергей Кузьмичев, посчитав, что супруг телеведущей в итоге останется ни с чем.
Развод состоялся в начале августа, многие фанаты предполагали, что расставание будет громким и скандальным, так как устоялось мнение о том, что в семье деньги зарабатывала Ксения Бородина, а супруг сидел у нее на шее. При этом юристы отмечают, что делить особо звездам нечего, так как телеведущая заранее побеспокоилась об этом. Их особняк в элитном поселке в Подмосковье площадью в 216 кв. м. и стоимостью в 50 миллионов рублей Бородина переписала на свою маму.

Кузьмичев, проанализировав ситуацию, сообщил, что Омаров может оспорить принятое решение экс-супруги в суде, если докажет, что это совместно нажитое имущество, и он не подписывал согласия на передачу жилья теще. Юрист считает, что супруг Бородиной, скорее всего, подписывал данный документ, так как сделку с имуществом без этого вряд ли согласится оформить нотариус.

Стоит отметить, что у Курбана Омарова осталась небольшая квартира, расположенная на окраине Москвы. Ее делить супруги не смогут, а в остальных вопросах, вероятно, уже поставлена точка.

Источник: www.kp.ru



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