Светлана Рожкова опровергла связь своего заболевания печени с употреблением алкоголя

Светлана Рожкова узнала об аутоиммунном заболевании печени несколько лет назад. В программе «Судьба человека» юмористка пояснила Борису Корчевникову, что недуг никак не связан с употреблением алкоголя.

Светлана Рожкова уверена, что старт развития заболевания произошел из-за внезапной смерти отца. Родитель не смог выиграть борьбу с раком, а после ухода артистка пережила сильный стресс. Изначально она жаловалась на аритмию, с чем и обратилась к врачу. В ходе обследования выяснилось, что у Рожковой аутоиммунный гепатит, заболевание, когда организм начинает атаковать печень, считая клетки органа вражескими. Затем у артистки обнаружили билиарный цирроз. В беседе с ведущим шоу она акцентировала внимание на том, что недуг никак не связан с употреблением алкоголя, ведь ложные предположения часто стали появляться в прессе.

Светлана Рожкова обратилась к хорошему специалисту, который назначил эффективную терапию. Более семи лет лечения помогают Рожковой продолжать концертную деятельность и прекрасно себя чувствовать. «Если бы не лечение, то время мое было бы уже сочтено», – призналась юмористка.

Источник: smotrim.ru