IPhone 13 Pro впервые продемонстрировали в новых цветах Sunset Gold и Rose Gold

В Сети появились первые изображения iPhone 13 Pro, который официально представят в сентябре. На снимках видно, что аппараты получат два новых цвета с названиями Sunset Gold и Rose Gold.

Около месяца осталось до официальной презентации очередного поколения смартфонов от американской корпорации Apple. Но уже сейчас на тематических интернет-ресурсах появились изображения iPhone 13 Pro, демонстрирующие расширение цветовой гаммы устройств. В этом году дизайн пополнят расцветки «золотого заката» и «розового золота», Sunset Gold и Rose Gold. Такие экземпляры дополнят традиционные серый и черный аппараты, сделав ассортимент 2021 года более красочным. О грядущих новинках пишет техноблогер-дизайнер ресурса Technizo Concept, кроме того, им были созданы рендеры Pro-модификаций iPhone 13.

Сейчас американский техногигант прилагает все усилия, чтобы вовремя начать продажи смартфонов. В них, как и предполагалось многими инсайдерами ранее, останется «монобровь», сократившись при этом в размерах. Станет другим и блок основной камеры, а экран получит поддержку частоты обновления картинки от 1 до 120-Герц. Также ожидается наличие 1-терабайтного флэш-накопителя для хранения контента.

Продуктивность и мощность iPhone 13 Pro обеспечивает фирменная 5-нанометровая однокристальная система Apple A15 Bionic. Такой процессор поддерживает диапазон mmWave 5G за пределами Соединенных Штатов. Кроме того, новый метод компоновки и уменьшенные комплектующие позволили увеличить габариты аккумуляторной батареи и увеличить автономность устройства. Зарядить батарею можно будет, используя 25-ваттный девайс, кроме того, все модели тринадцатого поколения оснастят лазерным дальномером. Относительно ценника на новинку, блогеры сходятся во мнении, что она не изменится.

Источник: www.ixbt.com