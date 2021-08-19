Изучено влияние «Спутник V» на репродуктивные функции

Исследование показало отсутствие негативного влияния вакцины от коронавируса «Спутник V» на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин, в том числе позднего репродуктивного возраста, сообщила пресс-служба НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава.

«В исследование включено 200 женщин и 200 мужчин. По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в проводимом НМИЦ им. Кулакова исследовании участвуют 200 мужчин и 200 женщин фертильного возраста, его предварительные результаты уже опубликованы в журнале «Акушерство и гинекология».

«Это исследование (…) является первым, посвященным изучению влияния отечественной вакцины «Спутник V» на овариальный резерв у женщин и сперматогенез у мужчин с учетом их возможного аутоиммунного происхождения», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе заключили, что полученные результаты свидетельствуют о том, что применение вакцины «Спутник V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин.

Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.