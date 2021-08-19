 

МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния РФ на Афганистан

19.08.2021, 13:47, Новости дня
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Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Брюссель не должен позволить РФ и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».

Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать РФ и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: «Пусть попробуют не дать». «Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.

«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», – заключил замминистра.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить РФ и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию. 



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