 

Патрушев предрек Украине повторение афганского сценария

19.08.2021, 13:40, Разное
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Власть в Афганистане де-факто перешла в руки террористического движения “Талибан*”. После вывода американских войск с территории страны вооруженные сепаратисты начали захватывать города, пока не дошли до Кабула. Президент Ашраф Гини сбежал из республики, а правительство капитулировало перед талибами*. Афганский сценарий может повториться на Украине. Об этом заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

В интервью газете “Известия” он подчеркнул, что обстановка в исламской республике станет ключевой темой ближайшего оперативного заседания его ведомства. Патрушев выделил приоритетные задачи в сложившейся ситуации. Он заявил о необходимости обеспечения контроля за мигрантами из Афганистана и защиты всего региона от появления террористов, выдающих себя за беженцев.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на безрассудные действия американцев. Он отметил, что простым афганцам приходится расплачиваться за шибки властей США. По мнению Патрушева, на Украине тоже может повториться ситуация, сложившаяся в Афганистане, потому что союзнические отношения с США не спасли официальные власти от свержения. Сторонников “американского выбора” на Украине ожидает похожий сценарий, уверен Николай Платонович.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.



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