Полковник ФСБ об отношении Ельцина к спецназу “Вымпел”: Давайте уничтожим эту сволочь

Осенью 1993 года в России происходили страшные события. Съезд народных депутатов и Верховный Совет России распустили вопреки Конституции. Два дня шло ожесточенное противостояние противоборствующих сил, которое закончилось массовыми расстрелами у телецентра в Останкино и штурмом Белого дома.

По мнению одного из ветеранов “Вымпела”, полковника запаса ФСБ России Валерия Киселева, первый президент страны Борис Ельцин люто ненавидел спецподразделение “Вымпел”. И на это были причины. Дело в том, что бойцы отказались ликвидировать Верховный Совет в 1993 году.

“Он сказал: “Давайте уничтожим эту красно-коричневую сволочь”, — рассказал ветеран ФСБ.

Бойцы отказались подчиняться, хотя способны были решить вопрос менее чем за час. Единственным условием с их стороны было получение на руки официального подписанного приказа от президента. Но бумаги так никто и не увидел.

Все закончилось тем, что офицеры “Альфы” и “Вымпела” вышли с поднятыми руками к Белому дому. После разговора с вице-президентом России Александром Руцким и председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым было принято решение не открывать огонь. Через год “Вымпел” передали в структуру МВД.