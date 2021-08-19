 

Полковник ФСБ об отношении Ельцина к спецназу “Вымпел”: Давайте уничтожим эту сволочь

19.08.2021, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Осенью 1993 года в России происходили страшные события. Съезд народных депутатов и Верховный Совет России распустили вопреки Конституции. Два дня шло ожесточенное противостояние противоборствующих сил, которое закончилось массовыми расстрелами у телецентра в Останкино и штурмом Белого дома.

По мнению одного из ветеранов “Вымпела”, полковника запаса ФСБ России Валерия Киселева, первый президент страны Борис Ельцин люто ненавидел спецподразделение “Вымпел”. И на это были причины. Дело в том, что бойцы отказались ликвидировать Верховный Совет в 1993 году.

“Он сказал: “Давайте уничтожим эту красно-коричневую сволочь”, — рассказал ветеран ФСБ.

Бойцы отказались подчиняться, хотя способны были решить вопрос менее чем за час. Единственным условием с их стороны было получение на руки официального подписанного приказа от президента. Но бумаги так никто и не увидел.

Все закончилось тем, что офицеры “Альфы” и “Вымпела” вышли с поднятыми руками к Белому дому. После разговора с вице-президентом России Александром Руцким и председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым было принято решение не открывать огонь. Через год “Вымпел” передали в структуру МВД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Мишустин проконтролирует строительство кампуса для спецшколы НГУ

03.10 / «Он меня подставил»

03.12 / Ученые сообщили о продолжительности иммунитета против коронавируса у привитых вакциной компании Moderna

11.11 / Ученые: Шаровые молнии могут пересекать пространство и время

22.10 / Защити себя сам — и сядешь

23.07 / Россия подала в суд на Украину: выдвинуто 10 претензий

13.02 / 14 февраля состоится всероссийский фестиваль стрельбы по фонарикам

16.11 / Лещенко пожаловался на трудное материальное положение

31.03 / Мнение: Буря в Валя-Стакане

20.09 / Проще, чем отнять поправку у ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика