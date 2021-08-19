«Ядерная кнопка оказалась в руках группы авантюристов»

Как обеспечивалась изоляция президента СССР. Фрагменты обвинительного заключения по «делу ГКЧП».

Михаил Горбачев записывает ночное обращение из изоляции в Форосе 20 августа 1991 года, посмотрев пресс-конференцию ГКЧП. Видео будет опубликовано позднее программой «Взгляд»

После отказа М.С. Горбачева удовлетворить предъявленные требования Бакланов, Шенин, Варенников и Плеханов около 19 часов возвратились на аэродром Бельбек. С ними уехал и отстраненный Плехановым от исполнения своих обязанностей В.Т. Медведев.

Плеханов в дополнение к принятым мерам по изоляции президента СССР дал указание экипажу оборудованного специальной связью резервного президентского самолета Ту-134 (командир корабля — С.В. Галузин) убыть в Москву, а экипажу президентского вертолета Ми-8 (командир — В.И. Власов) лететь к себе на базу.

В это время Варенников, встретившись с прибывшими на аэродром по указанию Язова главнокомандующим Военно-Морским Флотом СССР В.Н. Чернавиным и первым заместителем министра внутренних дел Б.В. Громовым, сказал им о том, что президент СССР серьезно болен и поэтому последует введение чрезвычайного положения в стране. Они должны быть к нему готовы. Он также предложил Громову вылететь на самолете министра обороны СССР в Москву, но тот отказался.

В 19.30 самолет Ту-154 (бортовой номер 85 605) с Баклановым, Болдиным, Шениным, Плехановым, Медведевым на борту вылетел с аэродрома Бельбек в Москву.

После его отлета Варенников собрал в литерном доме ожидавших его командующих военными округами: Киевского — В.С. Чечеватова, Северо-Кавказского — Л.С. Шустко, Прикарпатского — В.В. Скокова, а также командующего Черноморским флотом М.Н. Хронопуло и начальника ракетных войск и артиллерии В.М. Михалкина.

На совещании Варенников сказал присутствовавшим о серьезном заболевании президента СССР и о возможности объявления чрезвычайного положения в стране.

Он потребовал быть готовыми к введению в войсках повышенной боеготовности. Для использования в работе он раздал присутствовавшим копии Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения».

Завершив инструктаж, Варенников на самолете Ту-134 вместе с Чечеватовым вылетел в Киев.

Командир резервного президентского самолета Галузин, зная, что 19 августа президент СССР и сопровождающие его лица должны лететь в Москву для подписания Союзного договора, позвонил диспетчеру авиаотряда. Не получив подтверждения необходимости немедленного вылета, Галузин принял решение остаться на аэродроме Бельбек.

По той же причине не улетел с Бельбека и президентский вертолет Ми-8.

После введения в стране чрезвычайного положения министр обороны СССР Язов приказал закрыть аэродром Бельбек. Прилет и вылет всех воздушных судов мог осуществляться только по его личному разрешению.

Во исполнение приказа Язова на аэродроме были усилены караулы и посты.

Президентские самолет Ту-134 и вертолет Ми-8 были заблокированы двумя поливочными машинами. Допуск к ним экипажей и технического персонала — запрещен.

19 августа 1991 года в 19 часов 38 минут резервный президентский самолет Ту-134 был отправлен в Москву. На нем улетела группа операторов стратегической связи под командой заместителя начальника управления Генштаба Вооруженных Сил СССР полковника В.Т. Васильева, обеспечивавшая возможность президенту СССР решать вопросы обороноспособности страны во время его отдыха в Форосе.

Обвиняемый Варенников о встречах на Бельбеке и отлете в Киев на допросе 12 ноября 1991 года сказал следующее: «…На аэродроме меня поджидали Чернавин и Громов, и в здании, как мне сообщили, командующие военных округов. Чернавину я сказал в присутствии Громова, что по поручению Министра обороны сообщаю, что возможно введение в действие Закона о чрезвычайном положении в некоторых районах страны и в связи с этим может быть объявлена повышенная боевая готовность войск и сил флота.

Крым. Форос. Правительственная дача «Заря», в которой в 1991 году ГКЧП блокировало президента СССР Михаила Горбачева. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Министр просил посмотреть некоторые документы (наши, чисто военные, и Закон о введении чрезвычайного положения) <…>

<…> Я знал, что у Громова кончается отпуск и в порядке любезности предложил ему воспользоваться самолетом Министра обороны. Он поблагодарил и сказал, что сейчас лететь не может <…>

<…> после этого мы с ним распрощались, а я занялся подготовкой отправки группы в Москву <…>

<…> Группа в составе генерал-полковника Чечеватова (КВО), генерал-полковника Шустко (СКВО) и маршала артиллерии Михалкина была собрана в комнате здания аэродрома, где я с ними провел занятие. Присутствовал на этом занятии Хронопуло <…>

<…> Ориентировал командующих, что Министр обороны приказал довести до их сведения, что в ближайшее время может быть введен в действие «Закон о чрезвычайном положении» в некоторых регионах страны, в связи с этим будет объявлена повышенная боевая готовность <…>

<…> Для более конкретного решения вопроса по изучению Закона я каждому раздал ксероксную копию этого документа <…>»

На уточняющий вопрос, говорил ли он командующим о болезни президента, Варенников ответил категорически: «Нет».

Однако, будучи уличенным показаниями свидетеля В.В. Скокова, он вынужден был изменить свои показания:

«Да, возможно, я говорил, что мы были у Горбачева, что Михаил Сергеевич чувствует себя неважно…» (Т. 102, л.д. 149–157.)

В.В. Скоков, командующий Прикарпатским военным округом, пояснил следующее:

«<…> Варенников сообщил, что сейчас были у Горбачева, что он очень болен, выглядит ужасно. Временно исполняет обязанности Янаев. В такой обстановке не исключено, что 19.08 может быть введено чрезвычайное положение <…>» (Т. 51, л.д. 217.)

Валентин Варенников. Кадр советского телевидения

Показания свидетеля Скокова подтвердил и свидетель В.Н. Чернавин, главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР. Он пояснил, что 18 августа ему позвонил Язов и приказал ему встретиться на аэродроме Бельбек с Варенниковым, который прилетит туда около 17 часов. Он, Чернавин, приехал на аэродром. Там ему сказали, что Варенников уехал, но должен вернуться, так как его ждут несколько командующих округов и главком артиллерии Михалкин.

Около 19 часов приехали на машинах Варенников, Бакланов, Плеханов, телохранитель Горбачева Медведев и другие лица.

Когда все прибывшие, кроме Варенникова, улетели, последний позвал его, Чернавина, и заместителя министра внутренних дел Громова и сказал им следующее: «<…> Горбачев серьезно болен, видимо какое-то время не сможет исполнять свои обязанности, работать, не исключено, что обязанности Президента страны временно будет исполнять Вице-президент Янаев. В связи с тем, что в стране крайне тяжелое положение в промышленности, в сельском хозяйстве, происходят серьезные межнациональные конфликты, не исключено, что в некоторых регионах страны будет введено чрезвычайное положение <…>» (Т. 51, л.д. 137).

Первый заместитель министра внутренних дел СССР Б.В. Громов подтвердил обстоятельства встречи с Варенниковым. По его словам, находясь на отдыхе в Крыму, он по просьбе Варенникова приехал 18 августа 1991 года на аэродром Бельбек.

Варенников, подъехавший туда же вместе с Баклановым, Шениным, телохранителем Горбачева Медведевым и другими лицами, сказал ему, что обстановка в стране обострилась, и предложил лететь на самолете министра обороны в Москву. Однако он, Громов, ответил Варенникову, что у него есть свой министр, который в случае необходимости отзовет его из отпуска. (Т. 92, л.д. 125.)

Начальник ракетных войск и артиллерии В.М. Михалкин о цели и содержании проведенного на Бельбеке совещания пояснил следующее:

«<…> Варенников сразу начал с того, что сообщил, что они приехали от Президента Горбачева. Президент очень болен, очень сильный радикулит и что-то серьезное с внутренними органами.

Затем Варенников сказал: «Если на днях будет подписан Союзный договор в таком виде, в каком он есть, то означает окончательный развал Союза. Завтра с 6 до 9 часов должно быть введено чрезвычайное положение <…>» (Т. 51, л.д. 197.)

Другой участник совещания, командующий Киевским военным кругом В.С. Чечеватов, об этом событии рассказал так: «<…> Зайдя в комнату, Варенников без каких-либо предисловий сказал, что Президент Горбачев болен, даже что у него что-то не в порядке внутри. Вице-президент Янаев допущен к временному исполнению обязанностей Президента. В связи с этим в стране могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, различные осложнения, в связи с чем в военных округах необходимо обеспечить четкий порядок, усилить охрану военных объектов, не допустить различного рода провокаций, обеспечить четкую дисциплину и правопорядок, усилить контроль за личным составом, не допустить дезертирства военнослужащих. Варенников находился в напряженном, озабоченном состоянии <…>» (Т. 111, л.д. 112–113.)

Командующий Северо-Кавказским военным округом Л.С. Шустко дал аналогичные показания: «<…> Варенников сначала переговорил о чем-то с Громовым и Чернавиным. После разговора с ними пригласил остальных в дом.

Там Варенников сообщил, что Горбачев болен, обстановка сложная, завтра будет введено чрезвычайное положение <…>» (Т. 51, л.д. 191.)

Командующий Черноморским флотом М.Н. Хронопуло, будучи допрошенным в качестве свидетеля, показал, что 18.08.91 года около 10.15 ему домой позвонил министр обороны СССР Язов и попросил встретить на аэродроме Бельбек его первого заместителя Варенникова, а затем проводить его. Язов также сообщил, что из Москвы самолет вылетает в 13.00.

Около 14.00 ему же позвонил главнокомандующий Военно-Морским Флотом В.Н. Чернавин и сообщил, что министр обороны Язов предложил ему около 17.00 быть на аэродроме Бельбек, где необходимо встретиться с Варенниковым.

В 14.40 он, Хронопуло, прибыл на аэродром, где вместе с командиром полка ПВО Нецветаевым в 15.15 встретил Ту-154 с Варенниковым, Баклановым, Болдиным, Шениным, Плехановым и другими неизвестными ему гражданскими лицами. Часть из них куда-то сразу уехала.

После обеда в литерном домике около 15.50 Бакланов, Болдин, Шенин, Варенников, Плеханов на автомашинах ЗИЛ и «Волга» 9-го управления КГБ СССР выехали на дачу М.С. Горбачева. Цель их поездки он не знал. Проводив их, он выехал в Севастополь за Чернавиным и вместе с ним возвратился на аэродром Бельбек. В литерном домике увидел командующих округами: ПрикВО — Скокова, КВО — Чечеватова, СКВО — Шустко, а также начальника артиллерии Михалкина и первого заместителя министра внутренних дел СССР Громова.

Около 19.00 на аэродром возвратились Бакланов, Болдин, Шенин, Варенников, Плеханов. Приехав, они сразу же направились к ожидавшему их самолету. Проводив их, Варенников возвратился. Подошли Громов и Чернавин. Переговорив с ними, Варенников ушел в литерный домик. Чернавин сказал ему (Хронопуло), что М.С. Горбачев заболел и поэтому в отдельных районах страны, возможно, будут приниматься меры к повышению боеготовности. Попросив самолет для вылета на следующий день в Москву, Чернавин с аэродрома уехал.

Зайдя вместе со Скоковым, Шустко, Чечеватовым, Михалкиным в литерный домик, он выслушал инструктаж Варенникова, раздавшего им ксерокопии Закона «О правовом режиме чрезвычайного положения». Варенников заявил, что в случае беспорядков в отдельных районах будет вводиться чрезвычайное положение. О создании ГКЧП речи не было. Конкретной задачи Варенников ему, Хронопуло, не ставил. Беседа длилась 7–10 минут, а затем Варенников распорядился, кто из них куда должен лететь. Сам Варенников улетел в Киев. (Т. 50, л.д. 3–8.)

Таким образом, дезинформировав командующих военными округами относительно состояния здоровья М.С. Горбачева, Варенников подготовил их к действиям в условиях чрезвычайного положения, что входило в планы захвата власти.

В дополнение к мероприятиям по изоляции президента СССР Плеханов распорядился отправить с аэродрома резервный президентский самолет, оборудованный специальной связью. На вопрос следователя, зачем это было сделано, Плеханов ответил следующим образом: «<…> Самолет Ту-134 вылетел в Москву по моему указанию, так как я считал, что в нем нет необходимости <…>» (Т. 5, л.д. 62–70.)

С этим доводом можно согласиться, но только с оговоркой: сделав все, чтобы исключить возможность возвращения президента СССР в Москву,

Плеханов действительно считал, что самолет М.С. Горбачеву не потребуется.

Допрошенный по этим обстоятельствам бывший министр гражданской авиации Б.Е. Панюков показал: «<…> Во время отдыха Президента, а ранее Генерального секретаря ЦК КПСС в Крыму на Бельбеке всегда постоянно находился резервный самолет. Так было при Горбачеве, так было и до него. Распоряжалось этим самолетом 9 управление. Команда Плеханова, как начальника 9 управления, в части самолета для нас была обязательная. <…> Я не помню случаев, чтобы когда-либо ранее самолет этот с Бельбека убирали так. <…>

<…> Утром 19 августа мне мой помощник Прозор сказал, что поступила команда из 9 управления на отправку этого самолета из Бельбека в Москву. <…> Я ему сказал, что коль поступила такая команда, то необходимо выполнять. <…> (Т. 8, л.д. 203.)

Свидетель В.В. Прозор, на которого сослался свидетель Панюков, показал, что утром 19 августа 1991 года из 9-го управления КГБ СССР (служба охраны) ему поступила команда убрать самолет Ту-134 с аэродрома Бельбек в Москву. Звонил дежурный 9-го управления. Получив команду, Прозор позвонил на центральный командный пункт (ЦКП) войск ПВО и сказал, чтобы отдали команду о вылете. Однако самолет не вылетал, и ему вновь пришлось звонить на ЦКП. Дежурный ответил, что для вылета самолета с аэродрома Бельбек нужно разрешение начальника Генштаба Моисеева. Прозор доложил об этом министру Т.А. Панюкову.

Позже Прозору позвонил заместитель Моисеева и сообщил, что команда на вылет самолета дана. (Т. 114, л.д. 221–222.)

Свидетель С.В. Галузин, командир президентского самолета, дежурившего на аэродроме Бельбек, показал, что 19.08.91 года он должен был вылететь в Москву с президентом СССР и сопровождающими его лицами, так как предстояло подписание Союзного договора. 18.08.91 года около 19.00 ему в гостиницу позвонил начальник управления охраны Плеханов и сообщил, что 19.08.91 года за президентом прилетит самолет Ил-62. В связи с этим вертолет Ми-8 и самолет Ту-134, дежурившие на аэродроме, не нужны и могут сейчас же улетать. После этого Галузин позвонил диспетчеру авиаотряда, но тот никакими новыми данными не располагал и указание не подтвердил. Поэтому экипажи остались на аэродроме Бельбек.

19 августа 1991 года в 11.30 ему, Галузину, стало известно, что начальник Генштаба Министерства обороны СССР разрешил им вылет в Москву. Потом поступило указание взять на борт 8 человек. Около 19.00 на рафике и двух «Волгах» приехали пассажиры. Сопровождавший их сотрудник КГБ сказал, что полетят 14 человек.

Представитель особого отдела пофамильно, по списку проверил улетающих и членов экипажа, проверил самолет. Потом от самолета были убраны блокировавшие его автомашины, и он вылетел в Москву. (Т. 51, л.д. 182–187.)

Взлетная полоса аэродрома «Бельбек», которая была заблокирована путчистами

Свидетель В.И. Власов, командир вертолета Ми-8, дежурившего 18–19 августа 1991 года на аэродроме Бельбек, показал, что при нахождении президента на отдыхе в Крыму дежурят два экипажа: вертолета и самолета. В их задачу входит вылет по заданию президента СССР. В этот период они проживают в гостинице при аэродроме Бельбек.

18 августа 1991 года от командира дежурного самолета Галузина Власову стало известно, что начальник службы охраны Плеханов дал команду на вылет в связи с их ненадобностью. Поскольку Плеханов не являлся непосредственным начальником членов экипажей, они решили позвонить в Москву диспетчеру авиаотряда. С этой целью Галузин уехал на аэродром. Вернувшись назад, он сообщил, что никаких изменений диспетчер не сделал. Поэтому они остались на аэродроме.

19 августа им стало известно о введении чрезвычайного положения в стране. Поскольку в тот день предполагалась их плановая замена, технический состав уехал на аэродром готовить вертолет к вылету. Минут через 40 уехавшие возвратились и сообщили, что охрана аэродрома к вертолету их не допустила, сославшись на какой-то приказ. Около 12.00 того же дня к гостинице подъехал командир полка Рощин и сообщил, что имеется разрешение на вылет по мере готовности. Когда они приехали на аэродром, дежурный сказал, что вылет вертолета отменяется. В отношении самолета разрешение на вылет осталось в силе. В 19 часов этого же дня после проверки документов и посадки пассажиров с аэродрома Бельбек вылетел самолет Галузина. Экипаж вертолета вылетел на Симферополь в 21 час. Вылетел без пассажиров. (Т. 51, л.д. 175–177.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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