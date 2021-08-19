Кристен Стюарт, Рита Ора, Рами Малек и другие на дне рождения Тайки Вайтити

В этот понедельник, 16 августа, известному режиссеру и актеру, обладателю премии “Оскар” в номинации “Лучший адаптированный сценарий” за сценарий к фильму “Кролик Джоджо” Тайке Вайтити исполнилось 46 лет. В будний вечер именинник собрал близких друзей в своем особняке в Лос-Анджелесе, чтобы отпраздновать это событие.

Благодаря десяткам снимков, опубликованных накануне в Instagram, мы узнали, что среди гостей вечеринки были не только возлюбленная Тайки, певица Рита Ора в полупрозрачном платье Dion Lee, но и другие голливудские знаменитости: звезды “Сумерек” Кристен Стюарт и Рами Малек, актрисы Кейт Бекинсейл и Джоди Тернер-Смит, Пэрис Джексон, певица Charli XCX, Эшли Бенсон и многие другие.

Празднование дня рождения прошло на заднем дворе дома у бассейна, а под навесом гостей ждал накрытый стол, на котормо в этот вечер были различные закуски, салаты и японские роллы. Кульминацией вечеринки стал торт со свечками, который именинницу вынесла лично Рита.

Эшли Бенсон и Рита Ора Уэс Морган и Джоди Тернер-Смит Рита Ора и Тайка Вайтити Рита Ора и Тайка Вайтити

Напомним, о романе певицы и оскароносного режиссера таблоиды один за другим стали говорить в апреле этого года. В конце весны она подтвердила слухи, опубликовав совместное фото с Тайкой в Instagram. А чуть позже влюбленные впервые вместе попали в объективы папарацци. Тайка в разводе более двух лет – с 2012 по 2018 год режиссер был женат на Челси Уинстэнли. В мае 2012 года у пары родилась дочь Те.

В конце июля влюбленные присутствовали на вечеринке по сулчаю дня рождения своей общей подруги Кейт Бекинсейл.

Последним официальным романом Оры, помимо режиссера Ромена Гавраса, считались ее отношения с Рафферти Лоу. Впервые о романе между певицей и старшим сыном Джуда Лоу заговорили после церемонии British Fashion Awards, которая состоялась в Лондоне в начале декабря 2019 года.

До Рафферти эффектная певица недолго встречалась с актером Эндрю Гарфилдом и даже “посягала” на сына еще одной голливудской звезды – Виктории Бекхэм. Но, по словам инсайдеров, та запретила Бруклину видеться с Ритой. Еще раньше она состояла в отношениях с музыкантом Эндрю Уоттом, о расставании с которым сообщила на шоу Jonathan Ross Show, и с шотландским диджеем Келвином Харрисом.

Уэс Морган и Рита Ора Кристен Стюарт, Майкл Браун, Рита Ора и Пэрис Джексон Уэс Морган и Эшли Бенсон Джоди Тернер-Смит и Кейт Бекинсейл Рами Малек, Майкл Браун и Уэс Морган Рита Ора и Тайка Вайтити