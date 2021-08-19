 

Работа на компьютере, просмотр телевизора и сидячий образ жизни повышают риск инсульта

19.08.2021, 13:00, Новости дня
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Согласно новому исследованию, опубликованному сегодня в журнале Stroke, взрослые моложе 60 лет, дни которых заполнены малоподвижным досугом (включая использование компьютера, телевизора или чтение), имеют более высокий риск инсульта, чем люди, которые физически активны. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Согласно статистике Американской кардиологической ассоциации, взрослые люди в США проводят в среднем 10,5 часов в день, за смартфонами и компьютерами, а взрослые в возрасте от 50 до 64 лет проводят больше времени за просмотром телевизора, чем любая возрастная группа.

Предыдущие исследования показывают, что чем дольше взрослые ведут малоподвижный образ жизни, тем больше они имеют риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

«Сидячий образ жизни популярен в Соединенных Штатах и ​​Канаде», — сказал автор исследования Райд А. Джунди, доктор медицинских наук. В этой работе ученые рассмотрели информацию о здоровье и образе жизни 143 000 взрослых, не имевших ранее инсульта, сердечных заболеваний или рака, которые участвовали в Обследовании здоровья населения Канады в 2000, 2003, 2005, 2007-2012 годах.

Оказалось, что те, кто вел малоподвижный образ жизни, чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт.



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