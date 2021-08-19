 

В ветеранской организации заявили, что Globalmoney сотрудничает с незаконными банками в ОРДЛО и банками в РФ

19.08.2021, 12:56, Новости дня
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“Сейчас мы готовим обращение в СБУ и СНБОУ, в которых будет развернуто описано все то, что известно нам, и то, о чем нам рассказали патриоты, жители оккупированных вашими “старшими братьями” территорий. Там много чего интересного. И о серых терминалах и пунктах обмена. И о “партнерских” учреждениях в Луганске, переводящих в “рублевые” наличные с электронных кошельков. К сожалению, в Украине много иуд и каинов, но и люди, которые готовы очищать от них Родину, тоже есть. Остались ли такие в правоохранительных органах, покажет рассмотрение заявлений, которые мы занесем в СБУ и СНБОУ в конце недели”, – написал он.

Турчин сообщил, что пикет общественной организации у бизнес-центра “Ренессанс” недавно был закидан стеклянными бутылками с верхних этажей здания.

“Мы продолжаем борьбу с коллаборационистами, сотрудничающими с так называемыми “ЛНР” и “ДНР”. Пикет у БЦ “Ренессанс”, где находится офис Globalmoney, продолжается. Недавно наш шатер, установленный у “Ренессанса”, забросали стеклянными бутылками с верхних этажей здания. Неуважаемые бухгалтеры сепаров из Globalmoney, вам нас этим не запугать. Не тот калибр. На войне нас забросали гранатами, минами и снарядами. Их осколки доставали из меня и из моих собратьев. И забросали нас ими ваши финансовые партнеры из “ЛДНР”, многих из которых уже нет в живых. Поэтому бутылками нас не запугать!” – отметил председатель ветеранской организации “Простите, что живые”.

По его мнению, действия Globalmoney можно расценивать как давление на СМИ и попытки потушить скандал, связанный с обвинениями в возможной противоправной деятельности.

“А вот вы, как вижу, хорошо напуганы. И изо всех сил пытаетесь выкрутиться. И с “Первым коммерческим центром” в оккупированном Луганске вы не работали. И с ВТБ не имели совместных проектов, и деньги из банков РФ не переводили. И страницу во “ВКонтакте” не вели. И даже удалили ее после огласки – тоже не вы. И не вы сейчас давите на СМИ и готовы платить любые деньги, только чтобы общество не видело объективной информации о вас, в том числе – наших акций. С приветом – тот, кого Globalmoney называла “нанятым студентом”, а на самом деле уже, к сожалению, давно не студент, а пулеметчик с двухлетним боевым стажем, доброволец”, – заявил Турчин.

https://www.facebook.com/daniil.turchin/posts/4218154791637285

Контекст:

Акцию протеста ветераны АТО и ООС из общественной организации “Простите, что живые” провели на прошлой неделе под зданием НБУ и офисом Globalmoney в Киеве. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство “РБК-Украина”.

В Globalmoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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