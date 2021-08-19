 

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты – Минцифры

19.08.2021, 12:56, Новости дня
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“Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией”, – говорится в сообщении.

Подробностей о том, как все будет работать, и когда украинцы реально смогут путешествовать с сертификатами,  ведомство не приводит, но обещает, что об этом расскажут главы Минцифры и Минздрава, а также глава представительства ЕС в Украине, уже завтра, 20 августа. 

Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будет признан полностью и будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявлял 17 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

Он пояснял, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для путешествий в ЕС, так как можно будет путешествовать по электронному документу.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. 

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами. 

4 августа украинские сертификаты вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского союза. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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