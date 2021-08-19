 

Звезда «Кадетства» Артур Сопельник рассказал о скандалах коллег и своей свадьбе

19.08.2021, 12:54, Разное
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Звезда «Кадетства» Артур Сопельник снялся в многосерийном фильме «Вместе навсегда», транслировавшийся на телеканале «Россия-1». По случаю премьеры актер дал большое интервью, в котором прокомментировал скандалы коллег, а также пояснил о подготовке в свадьбе.
Артур Сопельник стал популярным в подростковом возрасте, однако в будущем его ждали не менее интересные работы. В новом сериале он сыграл современного Ромео. Роман с возлюбленной стал запретным из-за недовольства родителей, тайну которых узнал главный герой. В отличие от персонажа сериала, в личной жизни Сопельника все складывается отличным образом. Он встретил девушку, с которой удалось построить крепкие отношения, а сейчас пара готовится к бракосочетанию. В интервью актер признался, что считает себя ревнивым человеком, хотя и старается бороться с данным чувством. Он уверен, что за этим стоит страх потерять любимого человека или же неуверенность в себе. Что касается скандалов с коллегами Сопельника по «Кадетству» Головина и Емельянова, то актер не следит за подобными событиями, так как занят различной работой. Более того, артист не осуждает их, ведь «они люди взрослые и у каждого есть своя голова на плечах».

Артур Сопельник пояснил и о предстоящей свадьбе с возлюбленной Елизаветой, хотя уже сейчас он называет ее женой, что и стало причиной появления слухов о состоявшемся торжестве. Актер уверен, что может так говорить, так как девушка всегда его поддерживает, помогает, находится рядом и любит, что должна делать законная супруга. На счет даты бракосочетания актер оказался немногословен. Он не держит это в секрете, но не считает нужным озвучивать моменты из личной жизни во всеуслышание.

Сопельник не скрывал роман, просто считает себя и возлюбленную непубличными людьми, что видно по активности их страниц в соцсети. Именно поэтому возник слух о тайном романе, хотя это и не так. Актер не любит светские мероприятия, поэтому не посещает их ни один, ни в компании своей половинки. Роман пары зарождался около трех месяцев после знакомства, что Сопельник объясняет желанием обеих присмотреться к партнеру и понять, что это тот самый.

Источник: www.starhit.ru



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