Благотворительные фонды объяснили, как не обидеть учителя акцией «Дети вместо цветов»

Тенденция подарить учителю всего один цветок от каждого ученика или букет от класса на День знаний, а сэкономленные деньги перевести на благотворительность, носит исключительно добровольный характер, и решение об участии в подобных акциях должно быть принято коллективно родителями вместе с учителем, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя нежелание некоторых педагогов отказываться от традиции дарения цветов на 1 сентября.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что не хотел бы, чтобы традиция дарить учителям цветы на День знаний от каждого ученика разрушалась. Он подчеркнул, что букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к преподавателю, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим, а идея дарить учителю всего один цветок, а сэкономленные деньги переводить на благотворительность, кажется ему фальшивой.

«Акция носит исключительно добровольный характер. И важно то, что ее, собственно, и придумала семь лет назад московская учительница, которая заявила, что ей такое количество букетов не нужно, а достаточно одного. При этом мы призываем участвовать в акции только тех, кто хочет, и, естественно, кто согласен. Понятно, что у нас нет абсолютно никакого умысла каким-то образом обидеть и задеть учителей. Наоборот, мы всегда радуемся, когда именно от педагога исходит инициатива принять участие в этой акции», – говорит газете ВЗГЛЯД пиар-директор фонда «Дом с маяком» Софья Харькова.

Она подчеркивает, что может понять чувства тех преподавателей, которые хотят и дальше поддерживать традицию, и именно поэтому акция является абсолютно добровольной историей. К тому же, фонд ни в коем случае не призывает учувствовать в благотворительности вопреки воле учителя или же кого-то из родителей.

«Мне кажется, что внимание может быть выражено не в букете от каждого ученика, а в том, что первого сентября люди вместе могут поговорить на какие-то важные темы. И я не имею ввиду, что это обязательно должен быть разговор о нашем благотворительном фонде и так далее. Но акция дает возможность поговорить на сложные темы с детьми», – считает собеседник.

Решение об участии в акции обязательно должно быть коллективным, то есть принятым не только между родителями, но и согласованным с учителем, продолжает пиар-директор фонда. Соответственно, прежде всего, очень важна коммуникация, чтобы идея была понята в полной мере каждым, и в конце концов ни у кого не осталось недопонимания, обиды или каких-то других смешанных чувств.

«У нас есть кейсы, когда весь класс не поддерживает акцию, но несколько или один человек хотят принять в ней участие, то они поступают так, как считают нужным. И мы, собственно, рады абсолютно любому исходу, решению. Конечно, дарить цветы учителю на первое сентября – это прекрасная традиция, и если для педагога это важно и имеет значение, то у нас ни в коем случае нет цели каким-то образом обидеть, задеть или лишить праздника преподавателей», – резюмировала Харькова.

«Мы не ломаем традиции и даже не создаем новые. Мы просто придумали еще один способ рассказывать о тех, кого нельзя вылечить, но кому еще можно помочь. И рассказываем мы про неизлечимо больных детей не взрослым, а школьникам – они открытые и не имеют пока еще тех страхов, которыми переполнены их родители. Мы рассказываем о том, что такая помощь – помощь пациентам хосписов – не завянет», – объяснила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она рассказывает, что в прошлом году акция принесла фонду более 33 миллиона рублей. Благодаря этим деньгам, собранным тысячами школьников, сотни семей с неизлечимо больными детьми поверили, что людям не все равно.

«За восемь лет к акции «Дети вместо цветов» присоединились десятки благотворительных фондов. Мы рады, что нашему примеру последовали в Москве и регионах. На деньги, которые нашему Фонду удается собрать во время флешмоба 1 сентября мы не только адресно помогаем неизлечимо больным детям, но также просвещаем огромное количество ребят», – объясняет Федермессер, добавив, что также фонд учит школьников, проводя в школах «Уроки доброты», на которых удается поговорить с детьми и подростками на непростые, но важные темы: о болезни, сострадании, помощи в конце жизни.

Напомним, уже несколько лет подряд родители школьников принимают решение не дарить учителю огромное количество букетов на День знаний, а принести всего один от класса или же по одному цветку от ребенка, а сэкономленные деньги направляют на благотворительность. К такого рода акциям, например, относится и «Дети вместо цветов» от фондов «Вера» и «Дом с маяком».