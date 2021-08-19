 

Замглавы МИД обсудил события в Афганистане с американским послом

19.08.2021, 12:52, Новости дня
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Заместитель главы Министерства иностранных дел Игорь Моргулов обсудил ситуацию в Афганистане с американским послом в Москве Джоном Салливаном.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане», – говорится в сообщении МИД.

Встреча состоялась по инициативе американской стороны. 

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть. 

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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