 

После окончания МГУ Алиса Теплякова пройдет службу в армии

19.08.2021, 12:51, Разное
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Родители девятилетней девочки-вундеркинда, поступившей на платное отделение психологического факультета МГУ, определили ее дальнейшую судьбу. После завершения учебы Алиса Теплякова подаст документы для прохождения службы по контракту в вооруженных силах России.

«МГУ это, безусловно, хорошо, но Алисе нужны реальные университеты, где она сможет получить необходимый жизненный опыт. В моем понимании спартанское воспитание, когда детей с самых малых лет готовили к взрослой жизни, является эталоном педагогики. Как только Алиса закончит психфак, мы будем подавать документы на службу по контракту. Я обязательно обращусь к министру обороны Сергею Шойгу, чтобы он посодействовал нам в решении этого вопроса. В физических возможностях Алисы я нисколько не сомневаюсь. К моменту окончания университета ей будет уже 14 и она еще больше окрепнет. Тем более, что по физкультуре у нее всегда была пятерка, так что никаких проблем с адаптацией к армии возникнуть не должно», — заявил отец девочки Евгений.

Евгений Тепляков добавил, что служба в армии является традицией семьи Тепляковых. Отец Евгения, его дед и он сам проходили срочную службу. Папа девочки мечтает, чтобы она пошла служить в один из элитных родов войск: ВДВ или морскую пехоту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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