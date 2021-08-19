Экономист Андрей Шпиленко призвал бизнес еще раз поверить государству

Обращаясь к участникам, Андрей Шпиленко заострил внимание на проблеме бюрократических препятствий мешающих промышленности интенсивно развиваться. Это длительные согласования, формальный подход, который присущ отдельным субъектам федерации. Эксперт обозначил факторы, влияющие на формирование инвестиционного климата в регионах начиная от развитости инфраструктуры и заканчивая экологической составляющей.

На примере показателей, влияющих на инвестиционную привлекательность Рязанской области Андрей Шпиленко, перечислил целый ряд уже имеющихся инструментов поддержки бизнеса. В том числе это и развитие промышленных технопарков, использование механизма бюджетного инфраструктурного кредита, механизмы кластерного развития и так далее:

“Прежде всего необходимо не рассеивать существующие ограниченные финансовые ресурсы, а концентрировать их на тех показателях, которые снижают приток инвестиций. Длительность согласований инвестпроектов является серьезной препоной для их прихода в регион. Но выигрывают те из них, кто создал у себя систему, работающую без бюрократических проволочек. В Рязанской области этот вопрос решается в кратчайшие сроки. В качестве антипримера хочу привести Санкт-Петербург, где бизнесмену даже затруднительно попасть в отдельные кабинеты, где сидят чиновники, оградившие себя регламентами и процедурами”.

По окончании дискуссии, общаясь с предпринимателями Андрей Шпиленко призвал их еще раз поверить государству – активнее инвестировать в экономику и более настойчиво через профессиональные ассоциации, руководителей регионов вносить необходимые изменения в действующие нормативно-правовые акты, которые призваны стимулировать приток инвестиций и развитие экономики в целом.