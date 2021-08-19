 

Экономист Андрей Шпиленко призвал бизнес еще раз поверить государству

19.08.2021, 12:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обращаясь к участникам, Андрей Шпиленко заострил внимание на проблеме бюрократических препятствий мешающих промышленности интенсивно развиваться. Это длительные согласования, формальный подход, который присущ отдельным субъектам федерации. Эксперт обозначил факторы, влияющие на формирование инвестиционного климата в регионах начиная от развитости инфраструктуры и заканчивая экологической составляющей.

На примере показателей, влияющих на инвестиционную привлекательность Рязанской области Андрей Шпиленко, перечислил целый ряд уже имеющихся инструментов поддержки бизнеса. В том числе это и развитие промышленных технопарков, использование механизма бюджетного инфраструктурного кредита, механизмы кластерного развития и так далее:

“Прежде всего необходимо не рассеивать существующие ограниченные финансовые ресурсы, а концентрировать их на тех показателях, которые снижают приток инвестиций. Длительность согласований инвестпроектов является серьезной препоной для их прихода в регион. Но выигрывают те из них, кто создал у себя систему, работающую без бюрократических проволочек. В Рязанской области этот вопрос решается в кратчайшие сроки. В качестве антипримера хочу привести Санкт-Петербург, где бизнесмену даже затруднительно попасть в отдельные кабинеты, где сидят чиновники, оградившие себя регламентами и процедурами”.

По окончании дискуссии, общаясь с предпринимателями Андрей Шпиленко призвал их еще раз поверить государству – активнее инвестировать в экономику и более настойчиво через профессиональные ассоциации, руководителей регионов вносить необходимые изменения в действующие нормативно-правовые акты, которые призваны стимулировать приток инвестиций и развитие экономики в целом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Путин подписал закон об удаленной работе: как изменится жизнь россиян

29.08 / Доктора назвали блюдо, нормализующее сахар в крови

14.01 / “Он будет более предсказуемым”: ВОЗ анонсировал поиск источника коронавируса в Китае

13.04 / Спасшего девушку из рабства россиянина хотят посадить в тюрьму

28.03 / «Они продолжат уворачиваться»

31.07 / В РАН рассказали о способах восстановления мозга после COVID-19 и инсульта

10.07 / Мнение: Куда пропали друзья Навального?

22.10 / Звезда “Игры престолов” Роуз Лесли впервые рассказала о своей беременности

19.05 / Мнение: Сегодня! В среду! Сейчас!!

15.06 / Улучшают мыслительные способности и память: секрет железного здоровья хранится в листьях шпината

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика