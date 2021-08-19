 

Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы

19.08.2021, 12:46, Разное
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К счастью, артистка вышла из комы. На прошлой неделе знаменитость вернулась домой к семье и маленьким дочкам. В личном блоге звезда публикует лишь снимки букетов, которые ей присылают фанаты и коллеги. Она счастлива наконец оказаться рядом с любимыми людьми, но пока не готова полностью вернуться к активной жизни – ей предстоит длительное восстановление.

Пока поклонники гадают, как же выглядит певица после болезни, издание “Дни.ру” предлагает своим читателям пройти тест на знание фактов из биографии МакSим. Например, вы знали, что после переезда в Москву из Татарстана начинающая артистка восемь дней жила на вокзале? Юная певица спала, сидя за столом в пельменной, и пряталась от милиции.

Жмите на кнопку ниже, чтобы узнать, как хорошо вы знакомы с творчеством и личной жизнью МакSим. Не забудьте поделиться результатом в комментариях и отправить тест друзьям. Удачи!



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