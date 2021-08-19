Мнение: Эгоистичный пассажир отказался уступать место

«Их нравы». Мужчина отказался уступать место семье с детьми во время десятичасового полёта. Семья из шести человек, — родители, двое школьников и двое маленьких детей, — хотели сидеть вместе, однако мужчина решил не пересаживаться на кресло, которое предложила ему стюардесса.

По его словам, это был для него уже второй десятичасовой перелёт за день. Он купил место с увеличенным пространством для ног, а пересесть ему предложили на обычное тесное место. Цитирую:

https://vt.co/lifestyle/man-refuses-to-move-for-family-of-6-during-his-second-10-hour-flight-of-the-day

Я заплатил небольшую дополнительную сумму за место в передней части салона — место, перед которым есть стена и дополнительное пространство для ног, потому что это была вторая часть в моей общей 20-часовой поездке.

Двое взрослых, двое школьников около 8 лет и двое младенцев хотели бы заполнить этот ряд целиком. Стюардесса спросила, не пересяду ли я на аналогичное место, чтобы они могли сесть вместе.

Я сказал, что я доплатил за это место. В ответ было сказано, что другое место будет точно таким же, не переживайте. Но оно не было таким же. Оно было похожим, но без дополнительного пространства для ног. Я отказался наотрез, так что одному из школьников пришлось сидеть одному.

Пассажиры смотрели на меня с презрением до конца полета. Обслуживание на рейсе для меня было отвратительным по сравнению со всеми вокруг меня. Стюардессы «забыли» меня при раздаче еды и медленно отвечали на мои просьбы.

Большая часть комментаторов на англоязычных форумах поддержала мужчину. Он заплатил за место для ног, имеет право лететь с комфортом.

Однако давайте рассмотрим теперь другую распространённую ситуацию из рубрики «Их нравы». Некий мужчина стал так называемым «лендлордом», то есть купил пару квартир, и теперь сдаёт их арендаторам. Аренда на Западе конская, у низкооплачиваемых работников на аренду может уходить две трети зарплаты или даже больше. Поэтому в англоязычных социальных сетях лендлордов принято ненавидеть, желать им всего плохого и требовать, чтобы они уступили свои квартиры нуждающимся.

В этом случае формула «заплатил — имею право» кажется западной публике уже неверной.