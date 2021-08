Неловко. Стыдно. Важно. – Личное мнение

Была на днях в магазине и увидела на дне корзины одной из покупательниц вскрытую упаковку с вагинальными свечами.

Представляете, как плохо было женщине, которая купив свечи в аптеке, воспользовалась ими уже в торговом зале супермаркета, и оставила вскрытую упаковку в корзине?



Поговорим о том, о чём говорить — неловко, даже стыдно и, в принципе, не принято?

Старожилы, помните, какие войны разворачивались у меня в комментариях, когда я выступала против использования женщинами прокладок «на каждый день»?

Я писала, что это — фу, а многие вопили: «Что же теперь — с выделениями ходить?»

На это у меня всегда был ответ: «У здоровой женщины оттуда ничего течь не должно».

Если есть вагинит и молочница — вылечи. Это же так просто.

Однако у многих женщин молочница — это чуть ли не хроническое состояние. Подруга пожаловалась:

– Вылечу, а она возвращается. Может, я как-то питаюсь неправильно, Лен?

– Тампонами и прокладками какими пользуешься? — спросила я.

Когда подруга назвала марку, мне сразу стало всё понятно.

Вы — в курсе, что 99% всех тампонов и прокладок производят из нефти? Может быть, в том числе, и поэтому сейчас так всяких молочниц и вагинитов, которые возвращаются вновь и вновь?

Пользуйтесь натуральными средствами женской гигиены. Например, прокладками и тампонами от шведского эко-бренда Eco by Naty.

В основе всех их средств — органический хлопок.

Девиз бренда: No Plastic on the Skin. По-русски: «Пластику на коже — нет!»

Я очень хочу, чтобы все женщины планеты перестали пользоваться прокладками из нефти, которые провоцируют молочницы, вагиниты и прочие неприятные болезни, а перешли на натуральные средства.

Вот не представляю, как можно пихать внутрь себя тампон из нефти. И каковы будут последствия использования таких тампонов на протяжении десятилетий?

Впрочем, ваши влагалища — не единственные места, соприкасающиеся с подобной неблагополучной продукцией.

Подавляющее большинство детских подгузников и трусиков тоже продуктов нефтепереработки.

Сейчас так много аллергиков среди малышей. Откуда все эти раздражения на их нежной коже? Может, потому что детки сутками преют в подгузниках из пластика?

Подгузники и трусики от Eco by Naty изготавливают из растительной основы: целлюлозы и кукурузы. Они идеально впитывают влагу и не вредят не только малышам, но и экологии, так как на 85% состоят из компостируемой биоразлагаемой основы.

Также умные шведы создали чистейшую линию по уходу за телом для деток.

Вся продукция гипоаллергенна, сертифицирована по высочайшему эко-стандарту и биоразлагаема. Никаких минеральных масел, парабенов, микропластика, синтетических ароматизаторов и красителей.

Обратите внимание на влажные салфетки. Они тоже 100% биоразлагаемы: есть те, которые утилизируются компостированием, и те, которые можно смывать в канализацию и они растворяются. Есть — с алоэ.

Влажные салфетки должны быть в обиходе не только тех, у кого есть дети, но и у тех, у кого нет биде. Простите, что приходится делать акцент на этом, но я бывала бывала в домах, где в туалетах есть только унитаз и бумага: ни биде тебе, ни влажных салфеток. Это — отвратительная гигиена.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую этот прекрасный шведский бренд.

Для меня особенно важно, что Eco by Naty — 100% этичная компания и активно выступает за полный запрет тестирования на животных.

Ухаживайте за собой и своими детками правильно: без нефти и пластика! Живите без молочницы, вагинитов, экзем, аллергии и прочих неприятностей, вызванных зачастую избыточным использованием химии на теле.

Задумываетесь о том, чем именно мажете свои тела и тела ваших детей, какими тампонами и прокладками пользуетесь, из чего именно сделаны подгузники, в которых живут ваши малыши? Или покупаете, не глядя, по привычке?

