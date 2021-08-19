 

СМИ: звезда “Дивергента” Тео Джеймс стал отцом

19.08.2021, 12:12, Разное
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36-летний британский актер Тео Джеймс, известный по фильму “Дивергент” и его продолжениям, а также фильму “Везунчик” и сериалу “Страстная женщина”, впервые стал отцом. Это, по крайней мере, утверждает E! News. По информации издания со ссылкой на инсайдерские источники, не так давно у Тео и его супруги, тоже актрисы из Великобритании, Рут Кирни, родился ребенок. Однако пол малыша и его имя неизвестны.

У актера нет официального аккаунта в Instagram, зато есть у Рут. Правда, в ее ленте за последнее время появлялись лишь фото, сделанные издалека или со спины, на которых невозможно рассмотреть живот. Поэтому утверждать наверняка, родила ли Рут и была ли она беременна вообще, сложно.

Рут Кирни у себя в InstagramРут Кирни в сторис подруги

Актеры Тео Джеймс и Рут Кирни познакомились в 2009 году во время учебы в театральной школе Old Vic Theater School в Бристоле, Англия. Встречаться они начались гораздо позже, примерно в 2015 году. Влюбленные сыграли свадьбу в сентябре 2018 года, причем это стало полной неожиданностью для поклонников артиста. Церемония бракосочетания состоялась в Кьянти (Италия), на вилле Villa Vistarenni. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья и члены семьи. А на сегодняшний день в сети есть всего пара их общих фото и почти ни одного – с самой свадьбы.

После фантастической трилогии “Дивергент” Тео снимался в кино не так много. Однако в марте этого года стало известно, что он вместе с актрисой Роуз Лесли сыграют главные роли в новом сериале HBO по роману “Жена путешественника во времени” Одри Ниффенеггер. В центре сюжета – супруги Клэр и Генри, которые пытаются справиться с проблемой Генри, а именно путешествиями мужчины во времени.

Рут Кирни и Тео ДжеймсЕдинственное фото Тео Джеймса в Instagram Рут Кирни



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