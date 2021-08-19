Мнение: Прощай, Единая Россия!

Катаемся по областям в средней полосе. Смотрю периодически социологию – мама дорогая! Я такого еще не видел за свою долгую практику (а практика у меня, считай, еще с прошлого века). Вот пишут, что “у Единой России плохи дела в Москве” – подавая это обычно с тех позиций, что, мол, “ну это ж столица, москвичи зажрались, что вы от них хотите”. Типа – это такая “аномалия”, что в Москве у ЕР около 10%, “а куда ж больше – эти москвачи всегда хотят СТРАННОГО”.

А я вот скажу, что как раз ничего “странного” в данном случае москвичи не демонстрируют – наоборот, они довольно ТИПИЧНЫ. Вы думаете, у нас тут в глубинке, в заброшенной русской провинции, как-то по-другому?! Да ни хрена. Я это и раньше подозревал – однако теперь я это просто ВИЖУ. Кого-то, может, это удивит – но здесь у ЕР те же 10%. И то – за них она еще должна побороться.

И если вдуматься – ничего необычного не происходит. Наоборот – все более чем логично. За последние годы по рейтингу “партии власти” было нанесено два – нет, даже три – мощнейших удара: это, во-первых, КРАЙНЕ непопулярная “пенсионная реформа”, во-вторых – принудительная вакцинация, также вызвавшая в народе бешеное раздражение. Ну и три – долгосрочный, “долгоиграющий” фактор – это падение доходов населения, которое происходит все последние 7 лет НЕПРЕРЫВНО. Или “монотонно”, как говорят в таких случаях математики. И от такой монотонности население реально взвыло. К тому ж конкретно в этом году падение доходов еще и – очень “удачно” для ЕР и лично тов. Путина – наложилось на резкий всплеск инфляции по самым что ни на есть “товарам массового спроса”. На дворе вторая половина августа – в сетевиках по всей Руси великой нет ЯБЛОК дешевле 100 р. за кило (вчера проходил, обратил внимание). Это как вообще?

В общем, никак не 50 и даже не 30%, как “пессимистично” пишут прикормленные “политологи”. ДЕСЯТЬ! И это, конечно, для властей небольшой караул. Все меры по “сдерживанию роста цен на борщевой набор” успешно провалились, производить предвыборные раздачи власти упорно не собираются (и уже поздно) – что делать?

Выбор уже сделан, однако. Это видно во всем. По областям дан отчетливый приказ – РИСОВАТЬ. Для рисовки за последнее время в изнасилованном выборном законодательстве созданы просто идеальные условия – рисуй не хочу.

Просто забавно – почему властям приходится так мучиться. Вроде бы выборы по персоналиям они уже усвоили “на ять” – ввели подписи, взяли под контроль все партии, в общем, мышь не проскочит! По округам они более-менее спокойны – там выбирать, кроме едросов, физически некого (кто хочет, посмотрите для смеха, какой состав москва “отобрала” для выборов губернатора Хабаровского края – вместо Фургала; обхохочешься. Там успешно прошел муниципальный фильтр… некий Бабек-Юсуф Мамедов (не шучу) и журналистка Марина Ким. И Дегтярев! В общем – или бабу-кореянку, или Бабека-Юсуфа или личного банщика Жириновского – всех остальных не зарегистровали).

Но оказалось вдруг, что слабое звено – выборы по партспискам! Поскольку ЕР не просто слаба, а ОЧЕНЬ слаба.

Что будет? Тут сомнений нет. Вопрос один – до какой степени обнаглеют. Нарисуют Едру щедро 50% – или скромно 30. Я ставлю на первый вариант.

UPD. Да, забыл про главный прикол: вы знаете, от какой партии Бабек-Юсуф Мамедов зарегистрирован в Хабаровске в качестве кандидата в губернаторы?

От партии Родина.