Зеленский: Кроме прямых переговоров с президентом России, в отношении крымских заключенных я другого выхода не вижу

Президент отметил, что всегда поднимает тему политзаключенных на встречах любого формата с иностранными лидерами, но “рычаг решений” на стороне РФ, а та не признает этих людей политзаключенными, так как не признает, что оккупировала Крым.

“На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения во время Крымской платформы”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне разделяют списки заключенных в ОРДЛО и списки украинцев, которые находятся в Крыму или уже на территории России.

“Мы, наоборот, объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен включительно с крымчанами. Но иногда не только Россия, но и другие государства не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять его с вопросом деоккупации украинских территорий”, – подчеркнул президент.

Он призвал лидеров стран, поддерживающих Украину, давить на президента России Владимира Путина по этому вопросу.

“Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан”, – подытожил Зеленский.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По состоянию на июнь 2021 года в оккупированном Крыму и на территории РФ в тюрьмах были как минимум 105 политзаключенных – украинских граждан, и еще шесть человек находятся по сфабрикованным уголовным делам под домашним арестом, сообщала глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в эфире телеканала “Дом”. 84 из них – крымские татары.

Печончик отметила, что за семь лет оккупации Крыма было задокументировано 44 случая исчезновения людей, связанных с общественной деятельностью, ни одно из этих преступлений не расследовано должным образом.

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