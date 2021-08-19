 

“Здесь главная не я, а эти милые букашки, которых я и моя семья обожаем”. Дочь Ющенко в День пчеловода повторила образ Джоли с пчелами

19.08.2021, 12:02, Новости дня
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“Хочу привлечь внимание к катастрофической ситуации с пчелами, которых уничтожают химикатами, из-за экологической ситуации в мире и человеческого фактора. Все это уничтожает ежегодно до 30% пчел. Я очень рада, что актриса Анджелина Джоли и Nation Geographic так особо обратили внимание на эту проблематику. Я решила присоединиться к этому проекту. И вот что у нас с командой получилось”, – написала она.

Дочь Ющенко подчеркнула, что не копирует работу Джоли, а призывает известных людей организовывать флешмобы в поддержку кампании по защите пчел.

“Сразу хочу сказать, что здесь главная не я, а эти милые букашки, которых многие боятся, а я и моя семья обожаем. На этом моя гуманитарная миссия по спасению популяций пчел от вымирания не заканчивается. Уже сейчас ведется работа команды по сотрудничеству с международными организациями – в первую очередь с ЮНЕСКО, Джоли и всей сознательной общественностью”, – резюмировала она.

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Публикация от Vitalina Yushchenko (@vitalinayushchenko)

Контекст:

Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года.

Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

Американская актриса Анджелина Джоли в мае 2021 года приняла участие в фотосессии, посвященной всемирному дню пчел, который отмечается 20 мая. Джоли в течение 18 минут позировала в кадре с пчелами, которые ползали по ее оголенным плечам и зоне декольте. По словам фотографа, для того, чтобы пчелы спокойно ползали по телу актрисы, использовался специальный феромон. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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