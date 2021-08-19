 

Ситуация в Афганистане не влияет на подготовку визита Зеленского в США – Кулеба

19.08.2021, 12:02, Новости дня
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По словам Кулебы, происходящее в Афганистане сейчас “может повлиять на все”.

“Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в США. Мы понимаем, в какой беде оказались США, в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам, чем можем. Но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов нет”, – сказал министр.

Он проинформировал, что визит Зеленского в США начнется 30 августа, а на 31 августа запланирована его встреча с Байденом как в формате делегаций, так и тет-а-тет.

Контекст:

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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