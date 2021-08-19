 

Минздрав объяснил, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус COVID-19

19.08.2021, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минздрав РФ объяснил, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус. Эксперты напоминают, что не во всех случаях перенесенного заболевания организм вырабатывает иммунный ответ.
После начала пандемии коронавируса в прошлом году, COVID-19 распространился по всей планете, заразив сотни тысяч людей. Однако не все инфицированные сталкиваются с тяжелыми симптомами заболевания, многие пациенты переносят недуг бессимптомно. Причем количество таких лиц во всем мире оценивается специалистами примерно в 30-45% населения. Эксперты Министерства здравоохранения РФ рассказали, нужно ли в таком случае принимать какие-либо лекарства.

Прежде всего, следует помнить, что новые штаммы, появившиеся вследствие мутации COVID-19, имеют три уровня тяжести протекания: легкий, средний и тяжелый. В случае, если коронавирус не имеет каких-то явных проявлений, о наличии патогенов в организме может свидетельствовать только ПЦР-тестирование. При положительном результате следует соблюдать все правила самоизоляции, поскольку его самочувствие не означает отсутствие возможности быть разносчиком вируса.

Лечить же бессимптомный коронавирус в Минздраве РФ не рекомендуют, так как в таких случаях патоген не ухудшает здоровье человека и лечить попросту нечего. Методы терапии применяют в случае наличия насморка, жара, кашля и подобных симптомов. Нагружать же организм без причины не стоит, так как бессимптомный, не проявляющийся клинической картиной COVID-19 пройдет сам. При этом медики обращают внимание, что организм примерно 20% таких переболевших не вырабатывает иммунный ответ и остается подверженным дальнейшему заражению.

Источник: ru.armeniasputnik.am



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / Происшествие в Дубайске – Личное мнение

12.10 / Два произвола

06.10 / ЕС оштрафует Mars inc. за поддержку режима Лукашенко

11.02 / Мнение: Музейная ошибка

07.03 / “Можно использовать многократно”: Российские ученые создали экспресс-тест на SARS-CoV-2 для домашнего применения

16.07 / Мнение: Наводнение в Германии

07.07 / Оценены шансы Зеленского на новых выборах президента Украины

12.01 / Россия больше не надеется договориться с Зеленским по Донбассу – эксперт Кучеренко

06.08 / «Слава богу, что еще так живем»

02.08 / Вирусолог сравнил эффективность двух отечественных вакцин против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика