Минздрав объяснил, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус COVID-19

Минздрав РФ объяснил, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус. Эксперты напоминают, что не во всех случаях перенесенного заболевания организм вырабатывает иммунный ответ.

После начала пандемии коронавируса в прошлом году, COVID-19 распространился по всей планете, заразив сотни тысяч людей. Однако не все инфицированные сталкиваются с тяжелыми симптомами заболевания, многие пациенты переносят недуг бессимптомно. Причем количество таких лиц во всем мире оценивается специалистами примерно в 30-45% населения. Эксперты Министерства здравоохранения РФ рассказали, нужно ли в таком случае принимать какие-либо лекарства.

Прежде всего, следует помнить, что новые штаммы, появившиеся вследствие мутации COVID-19, имеют три уровня тяжести протекания: легкий, средний и тяжелый. В случае, если коронавирус не имеет каких-то явных проявлений, о наличии патогенов в организме может свидетельствовать только ПЦР-тестирование. При положительном результате следует соблюдать все правила самоизоляции, поскольку его самочувствие не означает отсутствие возможности быть разносчиком вируса.

Лечить же бессимптомный коронавирус в Минздраве РФ не рекомендуют, так как в таких случаях патоген не ухудшает здоровье человека и лечить попросту нечего. Методы терапии применяют в случае наличия насморка, жара, кашля и подобных симптомов. Нагружать же организм без причины не стоит, так как бессимптомный, не проявляющийся клинической картиной COVID-19 пройдет сам. При этом медики обращают внимание, что организм примерно 20% таких переболевших не вырабатывает иммунный ответ и остается подверженным дальнейшему заражению.

Источник: ru.armeniasputnik.am