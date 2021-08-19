Врач Георга Холт перечислила 10 симптомов плохой реакции на стресс

Длительное пребывание в стрессе негативно влияет на уровень кортизола и повреждает надпочечники. Врач Врач Георга Холт перечислила 10 симптомов плохой реакции это состояние.

Надпочечники отвечают за выработку важных гормонов – кортизола, адреналина и половых гормонов. При длительном нахождении в состоянии стресса надпочечники «устают», что чревато проблемами со здоровьем из-за гормонального дисбаланса. Это негативно отражается на способности организма переживать стресс, приводя к психическому и физическому истощению и проблемам с выполнением повседневных задач, отметила Георга Холт.

Среди симптомов данного состояния указаны: резкая потеря веса без особой причины, низкое АД, головокружение, ломота в теле, выпадение волос, изменение цвета кожных покровов или гиперпигментация, нарушение когнитивных функций или «мозговой туман», повышенная энергия в ночное время, плохая реакция на стресс и тяга к употреблению кофеина и прочих стимуляторов. Причинами «усталости надпочечников» могут быть эмоциональные стрессы, влияние погодных условий, злоупотребление кофе и антибиотиками. Все эти факторы негативно влияют на уровень выработки кортизола.

Источник: medikforum.ru