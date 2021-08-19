 

В Сети появились первые сведения о новом смартфоне Gionee с дизайном Xiaomi и Redmi

19.08.2021, 12:00, Разное
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В Сети появились первые сведения о новом смартфоне Gionee. Гаджет, который по дизайну похож на Xiaomi и Redmi, оснащен 6,81-дюймовым экраном с разрешением 720×1600 пикселей.
Новинка китайского производителя появилась в базе данных TENAA с номером GNS2112Y. Гаджет появится на рынке с размерами 174x81x11 мм и весом в 214,5 грамма. Эти характеристики говорят о том, что Gionee GNS2112Y будет достаточно толстым. Также сообщается о емкости батареи, которая составит 3920 мАч, а цветовое оформление подразумевает выпуск с синим, красным, черным и белым корпусами. За работу гаджета отвечает восьмиядерная однокристальная система с предустановленной операционной системой Android 9 Pie. Объем оперативной памяти составит 4 или 6 Гб памяти и 64, 128 или 256 Гб постоянной. Предусмотрен слот MicroSD для увеличения памяти.

Также пользователь получит смартфон с боковым сканером для отпечатка пальцев. Имеются версии с тремя или четырьмя фотодатчиками. О стоимости смартфона пока информации нет.

Источник: www.ixbt.com



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