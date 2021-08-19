Найдено тело пропавшего в Тюмени ребенка

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19.08.2021, 11:58, Новости дня
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В Тюмени нашли тело девочки, которая пропала в конце июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.

Восьмилетняя девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня на прогулку и не вернулась, после этого были организованы масштабные поиски, к ним привлекли Следственный комитет, полицию, волонтеров и местных жителей.

Глава региона Александр Моор обещал 500 тыс. рублей за помощь в обнаружении ребенка, в МВД обещали 1 млн рублей, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбудили по статье об убийстве малолетнего.



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