Экспортную версию комплекса разведки «Пенициллин» создали в России

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» создан в экспортном варианте, идет его продвижение на рынок, сообщила госкорпорация «Ростех».

Комплекс будет впервые представлен на форуме «Армия 2021», передает «Интерфакс».

«Пенициллин» успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с Рособоронэкспортом мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки «Пост-3М». В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу», – сообщил гендиректор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») Вячеслав Михеев, чьи слова привели в пресс-службе Ростеха.

Согласно сообщению, «Пенициллин» в зависимости от исполнения комплекса может обнаруживать цели на расстоянии до 38 км, минимальное время развертывания в боевое положение – 20 минут.

«В отличие от большинства подобных систем «Пенициллин» обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд», – сообщил индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Напомним, в январе артиллеристы под Саратовом приступили к освоению комплекса разведки «Пенициллин».