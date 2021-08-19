 

Google оштрафовали на 2 млн рублей

19.08.2021, 11:58, Новости дня
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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google еще на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Гуринчук сообщила, что «постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным (…) по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в 2 млн рублей», передает РИА «Новости».

Таким образом, общая сумма штрафов компании в РФ выросла до 28,5 млн рублей.

Все штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказе локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Позднее в четверг будут рассмотрены еще два протокола за аналогичные нарушения. О каких именно запрещенных материалах идет речь, не раскрывается.

Напомним, 17 августа Google за один день оштрафовали на 14 млн рублей.



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