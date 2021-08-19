 

Мнение: Час Быка

19.08.2021, 11:42, Разное
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Август принято считать месяцем катастроф, а потому три подряд авиакатастрофы с гибелью самолетов и экипажей отнесли именно на зловредность месяца. Однако сам по себе август, наверное, особо и ни при чем. Рассыпается инфраструктура, уходят специалисты, разворовываются остатки советского наследства, а на новое у нынешних нет ни рук, ни мозгов, ни побудительных мотивов. Ну, и, конечно, фатально дичает управление — неудивительно, что число аварий, катастроф и всевозможных хлопков-потоплений-возгораний растет.

В той же Якутии только за этот сезон сгорело уже 7 млн гектаров леса — хорошая такая средняя европейская страна по территории, причем это лишь половина сгоревших площадей по всей стране в этом году. Причина та же – «оптимизированная» лесоохрана не справляется даже с текущими задачами, любое незначительное происшествие тут же вырастает в полноценную катастрофу.

Сверхсмертность имеет те же причины — ограбленное до нитки здравоохранение любую инфекционную вспышку теперь способно купировать только героическими усилиями всей отрасли и только за счет гибели людей с иными заболеваниями, на которые уже не хватает ресурса. Достаточно посмотреть на фотографии больниц в Венесуэле — и мы увидим, куда идет наша медицина. Причем опережающими темпами.

И так — по всем отраслям. Август здесь вообще не при делах — у нас все 12 месяцев в году август. И каждый день недели — либо понедельник, либо пятница. А часы насмерть заклинило на Часе Быка.

Источник: Эль Мюрид



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