Ант Энстид впервые о романе с Рене Зеллвегер: “Мы стали близки”

Вот уже больше двух месяцев, если верить западным СМИ, 52-летняя оскароносная актриса Рене Зеллвегер встречается с 42-летним телеведущим Антом Энстидом. Влюбленные перестали скрывать свои отношения полторы недели назад – вместе они впервые вышли в свет. Правда, до этого дня они не комментировали чувства друг к другу публично. Энстид решил преврать молчание и рассказал американскому изданию, что их роман начался гораздо раньше:

Все знают, что мы с Рене стали довольно близки. Мы держали наши отношения какое-то время в секрете, пока, к сожалению, не были сделаны и опубликованы некоторые фотографии, — сказал он в интервью E!’s Daily Pop.

Напомним, они познакомились на съемках программы Discovery + Celebrity IOU Joyride, где Ант – ведущий, а Рене была приглашенной звездой. Энстид сказал, что ему было приятно работать с Рене:

Она суперпрофессионал и знает, что такое сварка, – сказал он с долей юмора.

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Напомним, западные СМИ сообщили о романе обладательницы премии “Оскар” и известного в Великобритании телеведущего, специалиста по автомобильной теме, Энтони Ричард Энстид, который чаще представляется просто Ант Энстид, в конце июня. Такой вывод сделали репортеры издания TMZ на основании свидетельств очевидцев, утверждавших, что Рене привезла на съемки нового шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride Анту его рабочую обувь. При этом в телепроекте, где знаменитости будут разыгрывать автомобили, Рене принимала участие как приглашенная звезда.

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