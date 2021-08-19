“Потрясающе красиво”, “Сладкая детка”. 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини

“После долгого ожидания я наконец чувствую приближение “Вечных”, – написала она.

Хайек примерила корсет, напоминающий рыцарские латы, и надела шлем.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Сладкая детка”, – отметила подписчица tounga_grace.

“Потрясающе красиво”, – написал creativelylasered.arts.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

“Вечные” – фильм режиссера Хлои Чжао. Это экранизация комиксов издательства Marvel. Его премьера в США намечена на 5 ноября 2021 года. Хайек исполнила роль в нем супергероини Аджак.

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