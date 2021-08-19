 

“Потрясающе красиво”, “Сладкая детка”. 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини

19.08.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“После долгого ожидания я наконец чувствую приближение “Вечных”, – написала она.

Хайек примерила корсет, напоминающий рыцарские латы, и надела шлем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Сладкая детка”, – отметила подписчица tounga_grace.

“Потрясающе красиво”, – написал creativelylasered.arts.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

“Вечные” – фильм режиссера Хлои Чжао. Это экранизация комиксов издательства Marvel. Его премьера в США намечена на 5 ноября 2021 года. Хайек исполнила роль в нем супергероини Аджак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей

05.11 / Трамп заявил, что подаст иски во всех штатах, где побеждает Байден

26.01 / ЕК собралась контролировать экспорт вакцин против COVID за пределы ЕС

08.07 / В России защита Сафронова обжаловала его арест

20.08 / Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

27.05 / Глава исполкома СНГ призвал усилить взаимодействие на фоне давления Запада

22.07 / Мишустин назвал число безопасных российских вакцин от коронавируса

11.11 / Атамбаев попросил суд оставить его под стражей

27.07 / «Лидеры России» начали обучение по программе распознавания фейков

28.04 / В марте средняя зарплата в Украине выросла более чем на 1 тыс. грн – Госстат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика