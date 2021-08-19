Декларация, которую примут на саммите Крымской платформы, будет открыта для подписания другими странами – Кулеба
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“Декларация, которую примут по результатам саммита Крымской платформы, будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти”, – сказал он.
По словам Кулебы, независимо от уровня представительства на саммите 23 августа, его участники становятся основателями Крымской платформы.
“Сигналы, озвученные во время Крымской платформы, и обязательства, взятые по результатам саммита, имеют равнозначную силу для государств, независимо от того, сделал это президент или уполномоченный посол страны. Главное – количество участников, которые целостно представляют свои государства. Для нас важно, и я хочу поблагодарить каждого, кто, несмотря на давление РФ, решительно подтвердил свое участие в Крымской платформе и принял политическое решение присоединиться к усилиям Украины по противодействию российской оккупации Крыма и возвращению полуострова под контроль нашего государства”, – сказал Кулеба.
Он отметил, что саммит – “не конец работы, а только ее начало”.
“Крымская платформа – не одноразовое мероприятие, а постоянно действующий механизм координации, который будет функционировать на уровне правительств, парламентов и экспертов. Это системная регулярная работа, которая является частью нашей внешнеполитической стратегии”, – сказал глава украинской дипломатии.
Контекст:
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
Кулеба 19 августа сообщил, что в саммите примут участие делегации 44 стран и международных организаций.
В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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