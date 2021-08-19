 

Американские военные больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула – Пентагон

19.08.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он сообщил, что США собираются “сделать все от них зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать проходы для афганцев, чтобы добраться до аэродрома”.

Однако в настоящее время, по словам Остина, у Пентагона нет возможности расширить операцию в Кабуле.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Кроме иностранцев, срочно вылететь из страны пытается и множество афганцев. В сети распространяются видео, как они пытались улететь, цепляясь за самолет вооруженных сил США, который взлетал в аэропорту Кабула.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / В Литву прибыла первая партия помощи от Украины – Кулеба

28.06 / “Понадеялся на ее “чистоту”. Политов из “На-На” рассказал, кто заразил его венерическим заболеванием

03.08 / Учения «Океанский щит-2020» начались в Балтийском море

01.01 / В МЧС напомнили о запрете запуска фейерверков с балконов и крыш с 1 января

22.09 / МЧС запретило мебельные магазины в жилых новостройках

20.07 / Уровень стресса в мире достиг рекордного показателя

29.12 / В Испании создадут реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса

23.01 / Стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для digital-специалистов

10.08 / Во время протестов в Беларуси погиб человек – МВД

19.11 / Шатунову запретили петь песни группы «Ласковый май»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика