Американские военные больше не смогут доставлять людей в аэропорт Кабула – Пентагон

Он сообщил, что США собираются “сделать все от них зависящее, чтобы продолжать попытки разрешить конфликты и создать проходы для афганцев, чтобы добраться до аэродрома”.

Однако в настоящее время, по словам Остина, у Пентагона нет возможности расширить операцию в Кабуле.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Кроме иностранцев, срочно вылететь из страны пытается и множество афганцев. В сети распространяются видео, как они пытались улететь, цепляясь за самолет вооруженных сил США, который взлетал в аэропорту Кабула.

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