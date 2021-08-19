 

“Леха, не чуди”, “В отличной форме”. Панин позировал на пляже в мокрых белых стрингах

19.08.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артист позирует в кадре, находясь по пояс в воде спиной к объективу.

“Долой нудизм! С этого дня купаюсь только в одежде! Искореним всех извращенцев и Россия станет богатой! Ура”, – подписал он снимок, вероятно, подразумевая недавнее заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева, назвавшего его извращенцем.

“Леха, не чуди”, – отреагировали фолловеры.

“В отличной форме”, – оценили фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Панин Алексеи * (@actor.panin)

Контекст:

Панин наиболее известен по фильмам “Звезда”, “Жмурки” и сериалу “Солдаты”. Сейчас он живет в Испании вместе с дочерью Анной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / В УЕФА назвали «невероятным достижением» проведенные матчи Евро-2020 в Петербурге

01.04 / В Украину идет похолодание, возможны осадки – Укргидрометцентр

04.08 / Цена на золото обновила исторический максимум

25.03 / Российские ученые предложили новый способ очистки сточных вод

19.08 / Контролер московского метро помог в поимке международного преступника

01.05 / Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»

17.03 / “Это был семейный визит”. Мать восьмилетней украинской блогерши прокомментировала ночевку дочери у 13-летнего подростка

11.03 / Общество: Роскомнадзор уронил акции Twitter

25.07 / В Нежине в результате взрыва возле своего автомобиля погиб мужчина – полиция

20.08 / Некоторых сотрудников гостелевидения Беларуси заменили российскими специалистами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика