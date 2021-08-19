Борющаяся с четвертой стадией рака Крючкова приготовилась к похоронам, но продолжает выступать на сцене

Борющаяся с четвертой стадией рака Светлана Крючкова продолжает выступать на сцене. Актриса в течение шести лет пытается вылечиться, однако, несмотря ни на что, не опускает руки.

Светлана Крючкова лечится многократными курсами химиотерапии и облучения. Несмотря на четвертую стадию недуга, актриса проявляет стойкость духа, отмечая, что намерена еще многое успеть, хоть и осталось жить совсем недолго. Звезда советского фильма «Большая перемена» призналась, что вынуждена принимать огромное количество гормональных препаратов, но борьба с раком не заставила ее сдаться.

«О моей работе над поэтическими программами правильнее сказать, что это не исследование, а лишь попытка проникновения. Я всегда стараюсь сосредотачивать внимание зрителя на том, что мне кажется особенно важным для понимания, самое главное это почувствовать поэта», – пояснила черпающая силы в творчестве Крючкова.

Актриса появится перед зрителями 22 августа на сцене Зеленого театра ВДНХ в рамках поэтического вечера. Крючкова давно восхищается стихами Цветаевой. По ночам она читала их, плакала, так как находила в строках отклик на любую свою боль. Когда артистка готовится к новой программе, то долго все обдумывает и составляет план в голове, но странным образом в ночь перед выступлением Крючкова интуитивно садится за компьютер, и строчки сами складываются в текст, как будто ей кто-то диктует всю программу.

Стоит отметить, что Крючковой с выявлением недуга помог ее кот, который длительное время ложился на «больное место», хотя неприятные ощущения возникали уже давно. Множественные походы к врачам не приносили результата, а сделанная биопсия «показала врага» – рак четвертой стадии, размер опухоли 15 см. Это произошло в 2015 году. После этих событий актриса написала завещание и купила наряд для погребения, опасаясь «дележки» между родственниками после ее смерти. Также Крючкова поговорила с родными и потребовала не плакать на ее похоронах.

Источник: www.kp.ru