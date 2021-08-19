Талибы застрелили несколько человек на митинге на востоке Афганистана

Несколько человек погибли в четверг при стрельбе талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) и давке на митинге по случаю дня независимости Афганистана в городе Асадабад на востоке страны, сообщают СМИ.

Агентство Reuters информирует со ссылкой на очевидцев, что «несколько человек погибли при стрельбе талибов и давке во время митинга по случаю дня независимости в афганском Асадабаде», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в общей сложности в результате стрельбы или давки на территории аэропорта Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья погибли 12 человек.

Кроме того, как минимум три человека погибли во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар.

Также в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.

Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.