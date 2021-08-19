«Алмаз-Антей» впервые решил показать средства обнаружения ЗРК «Викинг» и «Абакан»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», где компания выступит в качестве официального партнера мероприятия, сообщили в пресс-службе холдинга.

«Будут представлены натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых расчетов: зенитная ракетная система «Антей-4000», ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», автоматизированный комплекс «Сосна». Также впервые будет демонстрироваться натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК «Викинг», – передает ТАСС сообщение холдинга.

Отмечается, что на форуме будет представлена еще одна новинка – станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава ЗРК нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». «Этот комплекс включает также пусковые установки 51П6Е2 с ракетами повышенной дальности, что позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны, но и организовать эффективную автономную оборону важных объектов», – пояснили в концерне.

В рамках реализации программы по диверсификации ОПК холдинг покажет комплекс безостановочного скрытого досмотра, 3D-принтер «Гелиос-1», систему комплексной диагностики радиоэлектроники СКДА-Э, наземную станцию МОСТ-УС (средство радионаблюдения за космосом). Кроме того, будут представлены радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1 и другое.

«Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном мероприятии. Форум «Армия» – отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам», – отметил гендиректор концерна Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба.

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