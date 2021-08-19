Мнение: Техническое. 19.08.2021

Завтра на некоторое время отъеду в Москву на форум "Армия 2021" https://www.rusarmyexpo.ru/business_program/, так что публикаций будет несколько меньше чем обычно, но разумеется будет что почитать – отложенные посты из материалов присланных читателями заранее сделаны.

На форуме посещу конференцию о перспективах развития искусственного интеллекта в России (на эту тему отдельно напишу по итогу, уже участвовал в одной такой было весьма интересно) плюс как обычно будут подборки фото с самой выставки – военная техника (обычно акцент делают на дроны и средства борьбы с ними), павильоны и т.д. и т.п. В этом году ожидается увеличение иностранного участия в выставке.

Формат будет скорее всего такой же как и ранее – публикации в телеграме в течение дня + сводные сборные солянки вечером. Так что можете подписываться https://t.me/boris_rozhin. Само собой, если кто-то хочет пересечься на форуме, пишите в ЛС ЖЖ или в Телеграм.

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Опять же, в силу отъезда, так плотно освещать тему Афганистана как в последние дни не получится, поэтому на тему няшного Талибана и обсера Байдена, материалов будет меньше, но впрочем, основные события там уже произошли, что конечно не отменяет возможности начала новой полноценной войны, ибо какой это Афганистан, да без войны. Некоторые успели родиться, вырасти и умереть, а там все воюют. Да и в целом, онлайны по Афганистану в очередной раз напомнили, почему я подобным занимаюсь теперь эпизодически, слишком много времени и нервной энергии они пожирают, с последующими жесткими отходняками.

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Из хороших книг прочитанных за лето.

1. С.Е. Виноградов "Линейный корабль Императрица Мария". – чрезвычайно дотошный труд о истории и гибели дредноута "Императорица Мария" в Севастопольской бухте. По масштабу проделанной работы сопоставима с "Тайной гибели линкора Новороссийск" Черкашина. Представлен полный путь корабля от идеи его создания и до расследования причин его трагической гибели, которая нашла свое отражение в отечественной литературе и кино. Рассматриваются достоинства и недостатки корабля, через призму проблем отечественного кораблестроения того периода, его недолгая история службы и наконец тот злосчастный взрыв, который погубил корабль, оставив после себя вопросы о причинах произошедшего.

В целом, для любителей истории отечественного флота, рекомендую смело.

2.И.Б.Бабулин "Война за возвращение Украины 1668-1669 гг." – подробный обзор войны последовавшей за Андрусовским миром, а именно попытки Крымского ханства при пособничестве мятежных казаков гетмана Брюховецкого отторгнуть от Мосовского царства часть территорий Малороссии. Война была недолгой, кровавой и в конечном итоге успешной для России. Книга представляет интерес обзором не самой известной войны, которая тем не менее была важным кирпичом на пути дальнейшего закрепления России на Левобережье и борьбы с Османской Империей и Крымским ханством, которое еще мечтало о временах, когда оно могло организовывать безнаказанные набеги на южно-русские земли. Разумеется, тема не для всех, но для тех, кто интересуется историей возвращением русских земель в состав единого государства в XVII веке, она безусловно представляет интерес. Ее очень хорошо читать сразу после книги Олега Курбатова "Русско-польская война 1654-1667 годов" (еще одна годнота), которая как раз и заканчивается Андрусовским перемирием. В общем, все это о том, что произошло Левобережье и Правобережье Днепра после Переяславской Рады.

3. Наконец до догнал до последнего 15-го тома "Сталин.Труды", Но пока дочитывал до 15-го, уже вышли 16-18-й. Надо будет оптом брать и читать дальше.

15-й том останавливается на периоде июня-августа 1920-го года и посвящен как не трудно догадаться событиям Гражданской войны, где Сталин принимал самое непосредственное участие в организации процессов на фронте, что касалось как вопросов добивания белогвардейцев, так и поляков с украинскими бандитами. Как и ранее, в книге представлены материалы и документы ранее публиковавшиеся в классическом Полном Собрании Сочинений, так и другие публикации и архивные документы, ранее в ПСС не входившие. Тут как говорится дело вкуса – хотите чистой классики, читаете старое издание без дополнений. Хотите больше – читаете современное издание. Я классическое издание еще в студенческие годы осилил, так что мне в первую очередь интересны дополнения, где встречаются интересные документы. С чего начать лично вам, решайте сами.

В целом, даже рассматривая такой узкий временной период, не устаешь поражаться трудоспособности товарища Сталина, который действительно был с одной стороны человеком, которого вынесли гребень исторической волны широкие народные массы, а с другой стороны, он ведь классический self-made man. счастье которого заключалось в том, что его взгляды и устремления совпадали с устремлениями большинства народа.

Ну а в целом, как и предшествующие тома, книга дает яркое представление о взглядах Сталина на вопросы актуальной политики, истории и идеологии, как в практическом ключе, так и в концептуальном. Лишний раз можно убедиться, что Сталин это не монарх, а прежде всего революционер, который стремился изменить мир вокруг себя. И в конечном итоге, начиная с улочек Баку, он поднялся на такую историческую высоту, где он его действительно мог менять. Гражданская война, была одной из вех, где формировались подходы Сталина к вопросам управления государством и военного дела. Здесь же зарыт ключ понимания к удивлению многих военных и конструкторов, которые в своих мемуарах периодически писали, что Сталин несмотря на отсутствие специального военного образования, достаточно неплохо разбирался во многих военных вопросах, компенсируя недостаток базового образования практическим опытом и самообучением.

Как обычно рекомендую к прочтению – что может быть лучше для понимания Сталина, нежели изучения того, что говорил Сталин, безотносительно того, нравится вам то что он говорит или нет, согласны ли вы с ним или нет. Это всяко лучше различных апологетических или чернушных трактовок. Первоисточники рулят.

4. И.А. Топчий "Битва за Америку. Гамбит Наполеона", Продолжение серии книг о малоизвестном ТВД Наполеоновских войн, где французы и англичане сражались за колонии в Северной Америке, пока в Европе гремели грандиозные баталии огромных армий. Здесь с одной стороны огромные пространства США и Канады. С другой стороны, значительно меньшие контингенты войск и суровая местная специфика, с теми же индейцами, различные племена которых поддерживали как одну, так и другую стороны. Книга познавательна хотя бы с точки зрения описания малоизвестных боев и даже сражений, о которых ты либо слышал краем уха, либо не слышал вовсе. Так что книга само по себе дает много новой информации о не самом известном конфликте. Написана книга в жанре полудокументальной прозы, расцвет которой пришелся еще на советские времена, когда художественная история вплетена в исторический контекст реальных событий и фактов, что обычно возвышало такие работы (вроде книг про Нюрнберг) над обычной исторической беллетристикой.

Надо ли это обычному человеку? На мой взгляд, если вас интересует период Наполеоновских войн, то она будет весьма интересна к ознакомлению. Плюс написана она живым языком, что облегчает введение в тему. Лично я такие книги в основном читаю для того, чтобы несколько расширить свои знания по тем или иным историческим периодам. Если тема действительно цепляет, ищу и читаю другие книги на тему.

Были разумеется и шлаковые книги, и проходные книги, после которых было немного жаль потраченного времени. Но то такое.

Про еще одну книгу будет отдельно чуть позже.

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И до кучи внезапно про игры. Вчера глянул 4x стратегию Humankind, которую позиционировали как "убийцу Цивилизации Сида Майера".

Что можно сказать, это не убийца, а своеобразный полу-клон или генетический мутант порожденный связью "Цивилизации" и "Endless Legend".

Итоговый продукт получился достаточно аддиктивным, как и "Цивилизация", "Humankind" может формировать ощущение "потока", когда происходит погружение в процесс и время улетает в огромных количествах. С другой стороны, несмотря на все фишки, "чтобы было не как в Цивилизации", общее ощущение определенной вторичности никуда не делось, да и клюквы тут стало еще больше. В общем, игра скорее для тех, кому надоела "Цивилизация" или кто в нее не играл. Так что для меня скорее проходняк.

В плане игр жду дополнение к HOI4, где наконец добавят ветку СССР, где будет углублена тема массовых репрессий, представлен троцкистский заговор с целью убийства Сталина (как в показаниях на открытых московских процессах) и захвата власти, возможности гражданой войны в СССР в 30х, реставрация Романовых с последующими попытками реставрации Российской Империи и даже установление фашистского режима с помощью японских штыков, за услуги которых надо расплачиваться территориями (прямо как в показаниях участников военного заговора). В общем, альтернативки подкинут. Без клюквы не обойдется, шведы тоже грешат на "паранойю" Сталина и тут же рассматривают сценарии сдачи территории Японии в обмен на поддержку смены власти в Москве. В общем, можно как устроить чистку по полной, так и посмотреть, что было бы, если бы страной правил эмо-Сталин из "Зои". Вот тут то и пригодятся Романовы, троцкисты, фашисты и прочие замечательные люди.

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