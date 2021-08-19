 

Дмитрий Шепелев показал четырехмесячного сына Тихона

19.08.2021, 10:24, Разное
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Некоторое время назад 38-летний ведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова улетели на Мальдивские острова. С собой в поездку они взяли 8-летнего сына Шепелева от Жанны Фриске Платона, дочь Екатерины Ладу от прошлого брака и их общего сына Тихона. 26 августа малышу исполнится пять месяцев, и за это время ведущий показывал мальчика лишь однажды – еще когда они были в роддоме.

Накануне Шепелев опубликовал фото с сыном, на котором он держит его на руках перед собой на фоне пляжа и моря. Разглядеть черты лица маленького Тихона трудно, но определенно он подрос. В комментариях многие отметили, что у них с Екатериной растет “настоящий богатырь”.

Кстати, до недавнего времени Дмитрий предпочитал скрывать своих сыновей о общественности. Лицо старшего – Платона – телеведущий не показывал до его 8-летия. Однако эксклюзивно для HELLO.RU сделал исключение.

Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном

О том, что телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, ждут появления на свет первого общего ребенка, СМИ сообщили в начале февраля. Сначала Дмитрий подтвердил это лично, написав пост в Instagram, а позже Екатерина сама высказалась на этот счет. В середине прошлого месяца она опубликовала “беременный” снимок, назвав пост “Актуальное”. Тем, как эту информацию встретили Платон (сын Дмитрия и Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины), ранее делился Шепелев. Якобы поначалу дети не очень обрадовались вести о скором появлении в их команде брата или сестры, но теперь “спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение”. Тихон появился на свет 26 марта, в одной из московских больниц. 

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

О романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. Об избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. Подробнее о возлюбленной Шепелев поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях.



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