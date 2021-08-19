 

Вакцину «Спутник V» модифицировали под дельта-вариант SARS-CoV-2

19.08.2021, 10:16, Разное
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По словам Александра Гинцбурга, «в холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины». Она создана на основе генетической последовательности дельта-варианта. Ученый отметил, что сейчас еще неизвестно, будет ли измененный вариант препарата более эффективной, чем его оригинальная версия.

Гинцбург добавил, что увеличение количества смертей от COVID-19 на фоне снижения заболеваемости – результат доминирования дельта-варианта. В будущем возможны другие мутации вируса, но они не обязательно будут более опасными.  

«Сейчас – это сто процентов “дельта”. Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с “дельтой” они не успевают”, – сказал Гинцбург.

«Интерфакс» напомнил, что ранее вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов говорил агентству, что существующие вакцины против COVID-19 менее эффективно защищают от дельта-варианта, однако необходимости в новых препаратах пока нет.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций предложил компании Pfizer провести клинические исследования препарата “Спутник Лайт” в качестве бустера ее вакцины для усиления защиты от варианта дельта.



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