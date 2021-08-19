 

“Тогда, два года назад, все могло случиться иначе”. Жена Остапчука поздравила его с годовщиной знакомства

19.08.2021, 10:14, Новости дня
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“Тогда, два года назад, все могло случиться иначе. Мы ведь могли не встретиться, но вселенная решила так, а она точно знает, что для нас лучше! Два года со дня знакомства! Год со дня предложения”, – написала она.

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Публикация от kristygor (@kristygor)

Контекст:

Остапчук женился на Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. 

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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