 

Диетолог Ручика Батра назвала пять способов быстро похудеть при помощи диеты

19.08.2021, 10:12, Разное
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Диетолог из Индии Ручика Батра назвала пять простых способов быстро похудеть при помощи любой диеты. Для этого следует дополнительно избавиться от вредных привычек и нормализовать режим дня.
Во главе списка стоит качественный и здоровый сон. Без этого атрибута, объясняет эксперт, ни одно похудение не будет быстрым. Всё дело в замедлении обмена веществ, когда организм испытывает недостаток в отдыхе. Таким образом, не следует пренебрегать сном. Также не стоит игнорировать воду. Диетолог рекомендует до трёх литров жидкости в день, чтобы организм успевал выводить накопившиеся токсины.

Промежутки между приёмами пищи играют одну из ключевых ролей, так как они позволяют игнорировать ложное чувство голода. Когда человек только начинает придерживаться определённого режима, то часто голод беспокоит даже спустя непродолжительное время после приёма пищи. В этом случае строгий контроль позволит избежать переедания и быстрее адаптироваться к режиму. В свою очередь Батра не рекомендует вовсе игнорировать сильный голод и если подобное чувство вызывает дискомфорт, то лучше не истязать желудок и перекусить.

Предпоследнее место занимает совет по контролю сахара и жаренной пищи. Вопреки устоявшемуся мнению, диетолог не видит в этих продуктах ничего ужасного. Полностью избавляться от них в рационе не стоит, но нужно осознанно подходить к их употреблению и нормировать порции. На время диеты следует ограничить употребление сахара и жаренного, но как только удастся достичь нужного результата, эти продукты можно вернуть без негативных последствий для фигуры. В конце списка находятся физические нагрузки, и без них избавление от лишнего веса будет заметно сложнее. Ручика Батра не говорит о сложных упражнениях в зале. Достаточно вести более активный образ жизни и больше гулять на улице.

Источник: lenta.ru



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