 

Ученые назвали первые признаки инсульта, появляющиеся за 10 лет до приступа

19.08.2021, 10:12, Разное
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В результате множества исследований удалось выяснить, что существует вероятность резкого ухудшения когнитивных функций после инсульта. При этом первые симптомы могут появиться за 10 лет до самого приступа.
В новом исследовании участвовали около 15 тысяч человек, среди которых оказались люди со сниженными когнитивными функциями, в частности, проблемами с памятью, речью, скоростью реакции и ловкостью рук. Эти проблемы отслеживались в течение более 12 лет, когда респонденты мыли руки, одевались и выполняли подобные задачи. Выяснилось, что с данными проблемами сталкивались испытуемые, которые спустя 10 лет переживали инсульт. Также стало известно, что женщины с геном APOE, наличие которого относит таких людей в группу риска развития болезни Альцгеймера, чаще других сталкиваются с кровоизлиянием в мозг.

К слову, данное исследование стало первым, результаты которого показали такие ранние симптомы инсульта, ранее же исследователи выясняли нарушение когнитивных функций за четыре-шесть лет до приступа.

Источник: www.medikforum.ru



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